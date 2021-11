Siamo nel bel mezzo del mese di novembre. Le temperature si fanno sempre più fredde e ormai da giorni siamo passati anche all’ora solare e quindi fa buio presto. Per molti, freddo e mancanza di luce non sono di certo un’accoppiata particolarmente piacevole. In realtà, però, se proviamo a vedere le cose da un’altra prospettiva, anche le atmosfere di questo periodo hanno un certo fascino. Senza contare poi le attività che ci invogliano a fare. La sera, e durante il fine settimana, fa piacere restarsene in casa al calduccio, comodamente accoccolati sul divano a guardare un film o a leggere un bel libro.

Durante il resto della settimana, quando si rientra dopo una lunga e stancante giornata di lavoro, non si vede l’ora di mettersi a tavola e gustare qualcosa di caldo. I piatti unici invernali sono perfetti. Una buona idea potrebbe essere questa zuppa della tradizione preparata con ingredienti semplici ed economici.

Nel presente articolo ci concentreremo su pasta e lenticchie, un classico italiano. Asciutta o più brodosa, la ricetta prevede pochi e semplici ingredienti.

Una vera ghiottoneria questa cremosissima pasta e lenticchie facile, un piatto caldo veloce e da leccarsi i baffi

Come spesso accade, anche per le cose più semplici, e apparentemente quasi banali, è bene seguire le regole in maniera precisa. Anzitutto, la scelta degli ingredienti è fondamentale. Ovviamente, rispetto a quelle in scatola, sarebbe meglio utilizzare le lenticchie secche, da lasciare in ammollo per diverse ore. La prima opzione, però, potrebbe comunque andar bene quando si è di fretta. Per quanto invece riguarda il tipo di pasta, quella corta è perfetta, meglio ancora se mista. In mancanza, possiamo spezzettare grossolanamente a mano spaghetti, bavette o linguine.

Calda e corroborante, pasta e lenticchie è un piatto genuino che scalda il cuore. Affinché sia perfetta, dobbiamo saperle dare la giusta cremosa consistenza. Vediamo allora un procedimento facile e veloce.

Ingredienti per 6 persone

450 grammi di lenticchie secche o 2 scatole di lenticchie precotte;

350 grammi di pasta mista corta;

mix per soffritto;

un dado vegetale;

olio q.b.;

2 cucchiai di salsa di pomodoro (facoltativa).

Procedimento per una pasta e lenticchie cremosa

Prendere una pentola bella capiente e versarvi un giro d’olio. Quindi aggiungere le verdurine per il soffritto. La base classica prevede sedano, carote e cipolla, ma alcuni aggiungono anche aglio e/o peperoncino.

Una volta imbiondito il soffritto, aggiungere, nell’ordine, la pasta, le lenticchie, il dado e un po’ di acqua. Far cuocere a fiamma moderata, mescolando di tanto in tanto ed aggiungendo acqua al bisogno. Cinque minuti prima del termine, se piace, unire la salsa di pomodoro.

In ultimo, aggiustare di sale e, volendo, qualche foglia dell’erba aromatica preferita. Perfetti sono rosmarino, alloro, salvia e prezzemolo.

Tutto qui: una vera ghiottoneria questa cremosissima pasta e lenticchie facile, un piatto caldo veloce e da leccarsi i baffi.

È proprio la cremosità la caratteristica che rende pasta e lenticchie così buona. Il trucco per ottenere questo risultato sta nel far cuocere pasta e legumi insieme. L’amido che la pasta rilascia crea, infatti, quella tipica e golosa cremina che rende il piatto una vera bontà!

