Questi cibi all’apparenza sani possono nascondere pericolose trappole per il nostro organismo

La diffidenza fa parte del nostro carattere. Ogni volta che capita qualcosa di bello o ci propongo qualcosa di incredibile siamo sempre alla ricerca della “fregatura”. Mai dubbio fu più azzeccato, infatti per la maggior parte delle volte la magagna è nascosta dietro questa apparenza splendente. Questa problematica si presenta in diversi contesti, tra i quali anche in cucina.

Molti cibi all’apparenza sani possono nascondere pericolose trappole per il nostro organismo. Esempio eloquente sono alcuni degli alimenti pubblicizzati come dimagranti che possono invece ingrassare, se consumati in modo sbagliato.

Chi l’avrebbe detto

Solo a nominare il nome di questi cibi, che più avanti tratteremo, si rimane sbalorditi a pensarli anche nocivi: ananas, gallette di riso, tonno in scatola. Facciamo solo 2 esempi altisonanti, ma ce ne sarebbero molti di più.

Chiariamo, partono tutti come alimenti salutari e indicati in diverse diete, ma le problematiche vengono fuori se assunti in maniera sbagliata.

Come precedentemente promesso vediamo nel dettaglio come questi cibi possono essere dei falsi amici per il nostro corpo:

Ananas: questo tipico frutto tropicale, ormai diffuso in lungo e in largo in Italia in tutte le stagioni, è anche famoso per la sua difficoltà nel pulirlo. Le sue peculiarità sono il potere antiossidante della vitamina C e la presenza di tiamina che serve ad aumentare l’energia. La sua dolcezza, però, è un’altra caratteristica importante che potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio. Lasciarsi trasportare dal sapore ed esagerare, può portare all’eccessiva assunzione dello zucchero contenuto nel frutto.

Gallette di riso: esistono due tipologie di persone, chi le adora e le mangia in qualsiasi momento e chi le odia perché sembrano di plastica. Scaffali pieni al supermercato, di qualsiasi marca e forma, ma che hanno in comune la presenza, quasi nulla di grassi. A parte questo, però hanno un indice glicemico alto e per riempirsi la pancia bisognerebbe mangiarne davvero tante. Abusandone, le calorie assunte potrebbero essere davvero troppe. La conseguenza è il tendere ad ingrassare. C’è anche da aggiungere che, le gallette di riso, sono consigliate, come specificato dalla Fondazione Veronesi, per chi sta affrontando cure oncologiche. Aiuterebbero, infatti, ad affrontare episodi di nausea e vomito dovuti dalle terapie.

Come detto sopra, questi alimenti hanno tutti delle peculiarità benefiche da non sottovalutare ma bisogna porre attenzione a non abusarne.