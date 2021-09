WhatsApp è l’app di messaggistica più utilizzata a livello mondiale. La usiamo tutti i giorni per inviarci messaggi veloci, fiumi di parole, o romantiche dediche da indirizzare ai nostri partner.

Oltre a WhatsApp, però, ormai sono tantissime le app che offrono servizi molto simili (se non addirittura uguali). È per questo motivo, infatti, che diversi utenti decidono di rivolgersi altrove, in cerca della soluzione più adatta alle proprie necessità.

Tra queste esistono anche delle app che possono contenere minacce informatiche. Stiamo parlando nello specifico di virus che, attraverso queste app cloni, possono entrare nel nostro cellulare, rubarci i dati e appiopparci servizi a pagamento a nostra insaputa. E il risultato sarebbero parecchi soldi sottratti al nostro credito. Per evitare di inciampare in situazioni spiacevoli, capiamo più nello specifico di quale app si tratta e qual è il virus da cui stare molto alla larga.

Attenzione a questo pericolosissimo virus su WhatsApp non ufficiale che ruba dati e soldi

Le truffe informatiche, ormai, sono all’ordine del giorno. In questa nuova era in cui la tecnologia padroneggia le nostre vite, le truffe non sono più porta a porta, ma si svolgono tutte su Internet. Un esempio è questa truffa che rischia di prosciugare il conto in un istante e che potrebbe far passare brutti quarti d’ora.

Un altro terreno molto fertile per questo tipo di truffe sono le app, e tra le più appetitose troviamo sicuramente WhatsApp. Il motivo è che quest’app è ormai utilizzata tantissimo da tutti. In questo modo, quindi, sarà molto facile raggiungere potenziali malcapitati nel minor tempo possibile.

La truffa su FMWhatsApp

In particolare oggi ci concentreremo su FMWhatsapp. In quest’app un’azienda specializzata nella produzione di software per la sicurezza, ha rilevato un virus pericoloso, ovvero il Trojan mobile Triada.

Il pericolo riguarda il fatto che i criminali informatici diffondono file attraverso degli annunci pubblicitari. Ecco perché gli esperti consigliano di diffidare da app non ufficiali ma di affidarsi solo ad app ufficiali scaricabili dal Play Store del nostro smartphone.

Molto minaccioso

Questo virus opererebbe in modo molto subdolo a nostra totale insaputa. In sostanza cliccherebbe automaticamente e senza il nostro consenso sul pulsante “Iscriviti” di un servizio a pagamento. In questo modo i malcapitati utenti vedranno sottratti parecchi soldi dal proprio conto, oltre ai dati rubati. Ecco perché dobbiamo fare attenzione a questo pericolosissimo virus su WhatsApp non ufficiale che ruba dati e soldi.

