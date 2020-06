Quali sono le piante pericolose da tenere in casa? Non crederete mai alla numero quattro. Ma procediamo con ordine. Una casa piena di piante è sempre bella da vedere. I fiori in giro per casa ci danno l’idea di bellezza ed eleganza. Ma nonostante il loro bell’aspetto, alcune piante non andrebbero mai tenute in casa. Potrebbero infatti essere pericolose per la nostra salute. Vediamo quindi insieme quali sono le piante pericolose da tenere in casa. Non crederete mai alla numero quattro.

La salvia

Non allarmatevi appena leggete questo nome. La salvia che si usa in cucina non è quella di cui stiamo parlando in questo momento. La pianta da non tenere in casa è infatti la salvia divinorum. Rispetto alla salvia officinalis, che probabilmente avete in casa, questa ha delle foglie molto più grandi. Perché è pericolosa? Perché contiene salvinorina, una sostanza pericolosissima con effetti allucinogeni! Fate quindi molta attenzione!

La dragontea

Si tratta di una pianta abbastanza comune negli appartamenti. Quindi, se ne avete una in casa, è arrivato il momento di metterla alla porta. La dragontea infatti è molto velenosa. In Italia è comune perché il clima mediterraneo è il suo habitat naturale. Ma potrebbe causare dei grossi problemi, soprattutto se avete dei bambini in casa!

Belladonna

La Belladonna è una pianta tipica del Giappone. Ed è conosciuta perché viene usata come rimedio fitoterapico. Grazie a delle proprietà benefiche sul sistema nervoso e a quelle antinfiammatorie, è un ottimo alleato in medicina. Ma, come ogni “farmaco” ha anche le sue controindicazioni. E non sono per nulla piacevoli. La belladonna contiene nei suoi fiori gli alcaloidi. Si tratta di elementi fortemente tossici, che nell’antichità venivano usati per creare sieri velenosi.

Evitate l’ortensia!

Nonostante sia bellissima, l’ortensia non è fatta per vivere nei nostri appartamenti. Dite addio per sempre ai suoi bellissimi fiori sul vostro terrazzo. La sua pericolosità è dovuta all’idragenina. Qualora doveste ingerire questa sostanza, le conseguenze potrebbero essere simili a quelle dovute all’ingestione di cianuro. Crediamo non ci sia bisogno di dire altro!

Addio filodendro!

Saremo costretti a salutare anche il filodendro. Nonostante la sua bellezza inaudita grazie a quelle foglie grandi e lucide, il filodendro è davvero pericoloso per la nostra salute. I piccioli di quelle magnifiche foglie infatti, potrebbero causarci seri problemi. Questo a causa di una sostanza bianca che rilasciano che può causare irritazione agli occhi e alla pelle. E le conseguenze sarebbero ancora più gravi se doveste ingerirla inavvertitamente. Potrebbe infatti provocare soffocamento.

Le piante da appartamento

Non spaventatevi. Con questo articolo non vogliamo dirvi di rinunciare per sempre alle piante nel vostro appartamento. Vogliamo solo consigliarvi quelle più sicure per la vostra salute. Tra queste, l’areca, che purificherà l’aria della vostra casa, o la lingua di suocera, che libererà gli ambienti dal diossido di carbonio.