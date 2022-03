Bastano solo questi semplici trucchi di stile per essere sempre al top senza spendere un patrimonio anche a 50 anni

Molte donne credono che l’arrivo dei 50 anni sia una tragedia. E, invece, la vita inizia proprio a quell’età. Un numero splendido che, appunto, è solo un numero. A 50 anni possiamo ancora permetterci di essere e fare tanto.

Se si nota qualche ruga in più poco importa, perché bisogna essere giovanili nell’anima. Non dovremmo mai perdere la nostra luce interiore che, ancora, può essere abbagliante.

Per prima cosa, dovremmo curare il nostro stile attraverso i giusti abbinamenti. La moda, in questo, ci aiuta parecchio. Pertanto, dovremmo seguire le tendenze del momento e fregarcene dei giudizi altrui. Inoltre, l’attività fisica aiuta tantissimo. E non solo da un punto di vista prettamente salutare. Pertanto, ecco quali esercizi fare comodamente a casa anche in menopausa.

In secondo luogo, possiamo vedere dentro al nostro guardaroba cosa abbiamo e abbinare i diversi capi come suggeriscono le tendenze. A tal proposito, ritornano di moda questi capi che possiamo anche acquistare a prezzi stracciati. Come dicevamo, bastano solo questi semplici trucchi di stile e saremo sempre sul pezzo.

La combo tra economicità e moda

Non necessariamente bisogna spendere un patrimonio per essere sempre al top. Basta solamente coordinare i capi e creare una propria moda. I capi, che abbiamo acquistato a basso prezzo, possono sembrare di alta qualità, se li valorizziamo con gli abbinamenti.

Se dentro l’armadio abbiamo capi con figure geometriche, è arrivato il momento di rispolverarli perché sono la tendenza del momento. Ma non solo le stampe, anche tutti i capi squadrati o triangolari sembra che abbiano prezzi superiori rispetto a quelli che effettivamente abbiamo pagato.

Infatti, queste forme sono spesso rivisitate dai grandi stilisti. Per esempio, l’abbiamo visto con le nuove collezioni primaverili ed estive delle scarpe. Potremmo acquistare anche nei negozi low cost le scarpe a punta, che al momento sono di tendenza.

Un altro trucchetto che ci renderà eleganti è la rivisitazione di alcuni capi. Per esempio, potremmo modificare una camicia o una maglia attraverso la cura dei dettagli. Magari inserire qualche spilla alla moda, oppure abbinarla ad un blazer, altro accessorio di tendenza. Potremmo anche inserire, con il taglio e cucito, degli abbellimenti alla moda, come bottoni gioiello o nastri del colore di tendenza.

Bastano solo questi semplici trucchi di stile per essere sempre al top senza spendere un patrimonio anche a 50 anni

Ma la cura per i dettagli non finisce qui. Infatti, gli accessori saranno il nostro punto di forza. Abbiniamo alla borsa un foulard, non dimentichiamo gli occhiali da sole, nonché i cappelli chic, stile Coco Chanel e Audrey Hepburn.

È davvero facile essere eleganti e alla moda, anche a 50 anni. Basta con le classiche stampe a fiori, la primavera non è solo questo. Inoltre, non dimentichiamo i tagli di capelli adatti a ciascun viso, che risalteranno i nostri punti di forza e nasconderanno le imperfezioni.