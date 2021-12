Siamo nel pieno delle feste natalizie. Il Natale è ormai alle nostre spalle, ma ci attendono ancora la notte di San Silvestro, il Capodanno e l’Epifania.

Chi anche in queste occasioni avrà a casa degli ospiti potrà decidere di stupirli con un dolce diverso dai grandi classici. Se panettone e pandoro sono i dolci più consumati in questo periodo, possiamo scegliere di cambiare e lasciare tutti quanti a bocca aperta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Infatti, per stupire gli ospiti a Capodanno prepariamo questo cremosissimo dolce alle mele che ci farà dimenticare pandoro e panettone.

Le mele sono un delizioso frutto che fortunatamente troviamo durante tutto l’anno e con il quale possiamo preparare dolci incredibili.

Proprio per questo motivo, abbiamo suggerito che chi non cucina così le mele si perde un dolce sofficissimo che sta spopolando.

Insomma, oltre ai grandi classici del periodo possiamo preparare altri dolci strepitosi e fare comunque un figurone. Come abbiamo suggerito, altro che pandoro e panettone, è questo il dolce portafortuna facile e veloce che stupirà gli ospiti alle feste natalizie.

Adesso vediamo che cosa ci serve per preparare questo dolce spettacolare e scopriamo insieme tutti i passaggi.

Ingredienti

250 g di farina 00;

3 mele;

1 pera;

250 g di ricotta;

50 g di zucchero a velo;

80 g di zucchero;

2 uova;

3 tuorli;

150 g di burro;

75 ml di panna fresca liquida.

Per stupire gli ospiti a Capodanno prepariamo questo cremosissimo dolce alle mele che ci farà dimenticare pandoro e panettone

Per iniziare a preparare questa deliziosa crostata di mele ripiena di crema alla panna, partiamo dalla frolla. Dunque, setacciamo la farina in un recipiente ed uniamo lo zucchero e il burro a pezzetti. Aggiungiamo 1 uovo, 3 tuorli e lavoriamo l’impasto con le mani. Quando riusciremo a ricavare un panetto liscio e compatto, avvolgiamolo nella pellicola trasparente e lasciamolo riposare in frigorifero per un’ora.

Nel frattempo, dedichiamoci alla farcitura. Quindi, in una ciotola uniamo la panna, lo zucchero a velo, la ricotta e l’altro uovo. Lavoriamo il composto con le fruste elettriche fino ad ottenere una crema liscia e priva di grumi. Sbucciamo una pera, tagliamola a cubetti ed incorporiamola alla crema. Intanto, preriscaldiamo il forno a 170 gradi statico.

Quando la frolla avrà terminato il tempo di riposo, togliamola dal frigorifero. Prendiamo uno stampo, infariniamolo ed imburriamolo. Infariniamo anche un piano da lavoro e stendiamo la frolla con il mattarello. Adagiamola sullo stampo e con le mani facciamola aderire per bene. Rimuoviamo la frolla in eccesso che possiamo usare per guarnire il dolce.

Con i rebbi di una forchetta bucherelliamo la frolla e versiamoci sopra la farcitura precedentemente preparata. Sbucciamo le mele, tagliamole a fette e adagiamole sopra la farcitura. Creiamo delle strisce oppure delle decorazioni con la frolla rimasta, poggiamole sulle mele ed inforniamo la crostata. Il dolce dovrà cuocere per 45 minuti, dopodiché sforniamolo e lasciamolo raffreddare prima di servirlo.

Consigli

Per conquistare tutti non solo ai fornelli, apparecchiamo così la tavola delle feste e stupiremo gli ospiti facendo un figurone in modo semplice ed economico.

In più, possiamo decorare la nostra crostata come preferiamo. Se la serviremo la notte di San Silvestro, anziché le classiche strisce tipiche della crostata possiamo ricavare la scritta 2022 e adagiarla sul dolce.