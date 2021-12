Botta di fortuna e pioggia d’oro per 3 segni zodiacali tra fine 2021 e inizio 2022 protetti dal brillante Giove e dalla Luna nuova

L’anno vecchio oramai parte e il tempo aprirà le porte ad una nuova storia tutta da scrivere. I cieli della fortuna si aprono in questo fine anno e agli inizi del nuovo per elargire momenti di gioia e di pura gratuità. Alcuni segni saranno in prima fila a godersi lo spettacolo. Infatti una botta di fortuna e una pioggia d’oro per 3 segni zodiacali tra fine anno 2021 e inizio 2022 protetti dal brillante Giove e dalla Luna nuova.

Come sarà il nuovo anno lo scopriremo poco per volta. Certamente il 2022 sarà un anno per certi versi strano e sorprendente. Sicuramente sarà un periodo che ci regalerà più libertà, anche superando alcune criticità che hanno condizionato la vita negli ultimi due anni.

Due momenti importanti

A determinare la fortuna di alcuni segni, proprio alla fine dell’anno, ci sarà lo zampino di un pianeta. Sarà infatti Giove, chiamato il pianeta brillante per la sua luce che si staglia nei cieli notturni, a entrare nei Pesci il giorno 30 dicembre. I Pesci sono un segno giocoso, ma in questo periodo anche concreto. Così i sogni di qualcuno a partire dal 30 potranno veramente prendere corpo e non restare solo una chimera. Mettiamo allora la fantasia dei Pesci al servizio della nostra voglia di realizzare qualcosa di bello e tangibile.

Come Giove porta un po’ di benessere a partire dalla fine del 2021, il nuovo anno inizia proprio con la Luna nuova a partire dal 2 gennaio. Mentre la luce del Sole illumina il Mondo materiale e le cose che ci circondano, la luce soffusa della Luna ci porta a guardare dentro. È un invito a mettere da parte tutto quello che è legato al vecchio anno e che potrebbe creare una zavorra verso il nuovo. Come si dice “Anno nuovo, vita nuova”, dunque non c’è più spazio per le negatività del vecchio. Queste, se non fatte fuori, potrebbero creare dei veri e propri impedimenti al benessere del nuovo anno.

Il segno della Vergine avrà un inizio d’anno molto promettente, questo grazie all’amico Capricorno. Infatti proprio nel Capricorno fanno comparsa il Sole, Mercurio e Venere. Sarà una bomba di energia a investire la Vergine, che profitterà della potenza del Sole, della voglia di comunicare di Mercurio e della fresca presenza di Venere. Un momento magico per realizzare ciò che il cuore desidera.

L’Ariete ha energia da vendere e ancor più a cavallo tra il 2021 e il 2022, grazie a Marte che gliene aggiunge ancora un po’. Ci sarà qualcosa di nuovo da fare e quelli dell’Ariete saranno attenti alle occasioni che si presenteranno.

Tutti quelli del Capricorno avranno l’occasione di festeggiare il loro compleanno in questi giorni. Accompagnati dalla presenza di Venere potranno realizzare grandi cose. Ma l’influsso creativo dei Pesci si allarga anche agli altri segni d’acqua come lo Scorpione e il Cancro. La presenza di Mercurio in Capricorno promette di accelerare le relazioni e la realizzazione di buoni affari.

