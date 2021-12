Come dice il vecchio detto: anno vecchio se ne va e mai più ritornerà. Tra poco accantoneremo il 2021 per entrare in un anno carico di attese e di speranze. Come ogni tempo nuovo che inizia, cercheremo il nostro amuleto protettore che ci incammini nel nuovo anno. Così per gennaio 2022 procuriamoci l’amuleto dai 3 poteri che proteggerà dalla sfortuna e attirerà la buona sorte.

Molti si chiedono come sarà il nuovo anno 2022 che sta per cominciare. Certamente si spera di essere liberi dalla pandemia e che la vita possa riprendere e rifiorire come prima. I segni già ci sono, poiché l’economia sta andando bene e le previsioni sono abbastanza positive.

Come da tradizione, nel nuovo anno si hanno dei propositi. Si abbandona qualcosa che potrebbe farci rallentare e si cercano quelle ispirazioni che potrebbero farci da guida per migliorare noi stessi. D’altra parte gli astri non sono vicini agli umani per semplice simpatia, ma anche per indicare la strada giusta. Anche degli oggetti particolari possono trasmettere energie positive. Proprio per questo ogni segno zodiacale ha il suo talismano protettore.

Per gennaio 2022 procuriamoci l’amuleto dai 3 poteri che proteggerà dalla sfortuna e attirerà la buona sorte

Ma cosa mettere in casa affinché gennaio possa regalarci delle buone emozioni e portare un po’ di fortuna? Tra gli oggetti che attirano fortuna e proteggono dalle forze avverse ci sono i fiori. Nella cultura cristiana, ai bambini si fa portare una medaglietta rappresentante un santo. Il compito è di proteggere e illuminare il bambino. In altre culture, ai bambini si fa portare al collo un piccolo sacchetto con dentro alcune erbe essiccate. Sono erbe considerate benefiche e che allontanano la cattiva sorte. Sono tradizioni legate alla natura e alla lettura degli astri, proprio come lo zodiaco.

I tre poteri del fiore

In questo mese invernale c’è un fiore che da sempre nella cultura popolare indica protezione e buona sorte, ed è l’elleboro. È chiamato anche rosa di Natale, perché cresce con il freddo. È una pianta spontanea ed è presente in molti giardini. Merita una certa attenzione perché ha qualche principio di tossicità.

Per i nostri scopi ci basterà mettere i fiori essiccati in un contenitore di materiale naturale, per riceverne così i suoi benefici. L’elleboro allontana le forze e le situazioni negative, che agiscono attraverso di esse.

Un’altra proprietà del fiore è di metterci in contatto con noi stessi e con la nostra zona più profonda. Si potranno fare dei sogni premonitori o avere delle suggestioni particolari durante la giornata. Prima di addormentarci, teniamo il sacchetto tra le mani e chiudiamo gli occhi, stando seduti sul letto. Restiamo così qualche minuto e poi riponiamo il sacchetto sul comodino. La notte ci regalerà delle ispirazioni interessanti.

Infine l’elleboro è una pianta che attira la buona sorte economica, perché è considerato un fiore portafortuna. Un motivo in più perché l’anno nuovo possa cominciare sotto il migliore degli auspici.