Valore legale per il risarcimento del referto medico per incidente stradale

La guida è un’attività pericolosa. Per quanto utile e difficilmente sostituibile, l’attività di guidare porta con sé dei rischi. Tutti i giorni sulle strade si verificano degli incidenti che mettono in pericolo l’incolumità fisica delle persone. Non solo, gli incidenti, oltre a mettere a rischio la salute delle persone, possono avere conseguenze legali molto pesanti. Per questo il Codice della Strada detta tutta una serie di regole che servono ad evitare il più possibile la verificazione di incidenti. Sicuramente, la regola più importante sulla strada è quella della prudenza. Se oltre a rispettare tutte le regole poste dal Codice, si presta attenzione ai comportamenti degli altri utenti della strada e si circola con prudenza il rischio di incidente si abbassa di molto.

Dunque, rispettare le regole del Codice della Strada non serve solo ad evitare le sanzioni, ma, in primo luogo, a garantire la nostra incolumità. Per altro, alcuni comportamenti sulla strada risultano essere veramente molto pericolosi, e aumentano il rischio incidente stradale di molte volte. Ad esempio, si pensi all’eccesso di velocità. La velocità eccessiva costituisce uno dei fattori di rischio che più elevano le possibilità di incidente. Infatti, quanto più è elevata la velocità del veicolo tanto meno è possibile controllarlo e reagire a situazioni impreviste o imprevedibili. Ed infatti, il Codice sanziona in maniera molto severa questo tipo di infrazione stradale.

Le conseguenze legali di un incidente stradale

Oltre a questo, gli incidenti portano con sé conseguenze legali che possono essere anche molto pesanti. In particolare, possono riguardare profili di responsabilità sia civile che penale. Per quanto riguarda la responsabilità civile, l’incidente stradale ha valore legale per il risarcimento del danno eventualmente prodotto dal conducente responsabile. Lo ha spiegato la Corte di Cassazione in una recente sentenza dove ha affrontato il problema del risarcimento dal danno richiesto da un ciclista investito da un veicolo.

Sotto il profilo penale, in caso di incidente stradale, possono ricorrere diversi tipi di reati. Ad esempio, classico il caso delle lesioni colpose. Se per disattenzione non controlliamo il nostro veicolo che colpisce e infortuna il conducente di un altro mezzo, rischiamo il reato di lesione colpose. Oppure, si pensi alla guida in stato di alterazione psicofisica, per esempio per avere assunto alcol. Superata una certa soglia di percentuale di alcol in circolo nel sangue scatta il reato.

Valore legale per il risarcimento che detiene il referto del Pronto Soccorso

Nei casi più gravi l’incidente richiede l’intervento di un ambulanza che porti i feriti in Pronto Soccorso. Il Pronto Soccorso è obbligato a rilasciare un verbale dell’accaduto e del tipo di lesioni riportate dai soggetti coinvolti. Questo documento può avere un importante valore sotto il profilo del risarcimento del danno, perché attesta con efficacia legale qualificata, il tipo di infortunio riportato. Dunque, i soggetti citati dal verbale come coinvolti nell’incidente avranno un importante appoggio legale per richiedere il risarcimento a chi ha causato l’incidente e all’assicurazione.

La Cassazione con la nuova sentenza 31289 di ottobre 2022, ha spiegato che il verbale del Pronto Soccorso ha valore legale per quanto riguarda il tipo di danni riportati dai soggetti coinvolti. Invece, non può essere considerato prova per i fatti che non riporta oppure per quelli che attengono alle responsabilità dei soggetti coinvolti, che vanno accertata durante l’apposito processo.