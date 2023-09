Borse Alviero Martini autunno / inverno 2023/24. Quali sono e quanto si spende per i nuovi modelli 

Il marchio Alviero Martini è noto in tutto il Mondo per l’inconfondibile stampa della carta geografica antica riprodotta su prodotti di pelletteria di qualità eccellente. Scopriamo insieme i modelli per la prossima stagione e i loro costi.

Alviero Martini è uno stilista italiano, divenuto famoso per la linea di borse e accessori 1A Classe, dal caratteristico motivo decorativo che riproduce una mappa. Un marchio Made in Italy affermato in tutto il Mondo per il suo inconfidibile stile iconico. Scegliere di indossare una borsa Alviero Martini vuol dire esprimersi attraverso un viaggio senza confini.

La shopping bag Geo Black di Alviero Martini

Una borsa Prima Classe è segno di estrema eleganza. Da sempre, infatti, una borsa by Alviero Martini è simbolo di stile, design ricercati e cura dei dettagli. Le antiche mappe geografiche stampate, poi, riprodotte in tinte calde, donano un tocco raffinato e cosmopolita a chi le indossa.

Intramontabile è la comoda shopping bag Geo Black, praticissima da portare tutti i giorni. Una shopper in tessuto, con dettagli in pelle e rifiniture in metallo dorato.

Borse Alviero Martini autunno / inverno 2023/24

Vediamo alcuni dei modelli di borsa ALM per la prossima stagione. Le borse Alviero Martini autunno / inverno 2023/24 rispondono alle esigenze e allo stile di ogni donna.

Ecco alcune delle nuove proposte.

La City Bag da Lavoro è pensata per le donne lavoratrici che vogliono un accessorio capiente e funzionale senza mai rinuncire all’eleganza.

Pratiche e capienti, le shopper iper funzionali sono organizzate in maniera intelligente per rispondere alle più comuni esigenze quotidiane. Questa tipologia di borsa è disponibile in varie stampe e finiture, come Geo Dark e Geo Night.

La Shopping Soft Generation con dettagli rosso scarlatto costa 225,00 euro. Per la Spicy Bag tracolla Testa di Moro si sale di poco: 238,00 euro.

Tracolline

Per distinguersi con un vivace tocco di colore, Alviero Martini propone le tracolline dai colori accesi, disponibili in un’ampia gamma di tinte cromatiche intense e audaci. Puoi trovare una tracollina perfetta per ogni stile, personalità ed occasione.

Per dare un’idea sui prezzi, la Rich Bag tracollina reporter doppia zip costa 188,00 euro, mentre la Rich Bag tracollina reporter doppia zip fucsia o nera 198,00 euro.

Le Geo Exotic

Queste borse presentano inserti in pelle stampa cocco lavorati artigianalmente. Dettagli esotici che affascinano, aggiungendo un tocco di lusso e di esclusività alle borse. La pochette Geo Exotic con catena nera costa 138,00 euro, mentre la tracollina verde oliva, sempre della medesima serie costa 195,00 euro.Insomma, prezzi assolutamente abbordabili, per prodotti di primissima scelta e qualità, oltre che di un brand rinomato a livello mondiale. Un investimento che più o meno tutti possono permettersi.

(n.d.r. Le informazioni riportate nell’articolo sono a titolo gratuito. Non esiste rapporto diretto o indiretto fra Autore, la Testata giornalistica e i marchi indicati)

