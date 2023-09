Tra montagne e mare da sogno, su quest’isola la casa ti costa meno di un caffè. Ecco dov’è e cosa devi fare

Sei un professionista che lavora da remoto e desideroso di divulgare i suoi saperi? Sfrutta queste tue caratteristiche per vivere quasi gratis in un posto idilliaco immerso in una natura lussureggiante. Curioso di sapere dove si trova e come funziona la cosa? Continua a leggere!

Da qualche anno a questa parte, sta prendendo sempre più piede l’iniziativa delle case a 1 euro. In genere, ad aderire a questa iniziativa sono i piccoli borghi che, per evitare il rischio spopolamento, offrono case ad un prezzo irrisorio. Coloro che aderiscono a questi programmi devono rispondere a determinati requisiti. In alcuni casi, ad esempio, occorre aprire in loco un’attività. In altri casi, si deve ristrutturare l’immobile. Tutto dipende dal programma e dalle condizioni messe a punto dai vari Comuni.

Tra montagne e mare da sogno ecco dove vivere quasi gratis

Spesso, chi aderisce a queste iniziative lo fa non solo per un motivo economico. Coi tempi che corrono, col caro-bollette e le rate del mutuo impennate, di certo non capita tutti i giorni di trovare un alloggio che costa una cifra davvero irrisoria, a dir poco ridicola. Come accennato, infatti, in genere, queste località sono borghi, piccole realtà sperdute in mezzo alla natura. Per le persone stressate e che non riescono più a reggere i ritmi frenetici della vita cittadina, queste sono occasioni da cogliere al volo!

L’iniziativa sarda “Work from Ollolai/Traballa dae Ollolai”

In Sardegna, il borgo di Ollolai ha dato il via all’iniziativa “Work from Ollolai/Traballa dae Ollolai”. Sul sito dedicato all’iniziativa si legge che la proposta è rivolta ai lavoratori in smartworking. Si ricercano infatti professionisti che operano da remoto, che vogliono dare un grosso contributo alla comunità locale condividendo le proprie conoscenze tramite l’organizzazione di lezioni, presentazioni e progetti riguardanti i propri settori lavorativi. In cambio di questo accrescimento, il Comune offre un soggiorno praticamente gratuito. Il costo per l’affitto dell’alloggio è infatti pari ad 1 solo euro, una cifra che ha più che altro un valore simbolico.

Dove si trova, cosa fare e cosa vedere

Ollolai si trova nel cuore della Sardegna, in provincia di Nuoro. Antica sede di curatoria della Barbagia, si trova a 920 metri di altitudine. Il paese è immerso in una rigogliosa macchia mediterranea, fatta di querce, lecci secolari e tassi, oltre che numerose sorgenti. Ma per raggiungere una delle tante belle spiagge dislocate sulla costa orientale e occidentale della Sardegna basta un’ora appena di auto.

A livello naturalistico, quindi, Ollolai offre tutto. Tra montagne e mare da sogno, questo piccolo borgo sardo è una interessante fucina di eventi folkloristici. A novembre, in occasione di Autunno in Barbagia, si possono ammirare le donne del posto che intrecciano i cestini a mano. Molto interessanti da visitare sono le case in granito dai portali in pietra scura, disposte attorno alla parrocchiale di San Michele Arcangelo. Ollolai è un pullulare di feste. Il patrono viene celebrato 2 volte: all’inizio di maggio e alla fine di settembre. Molto sentita è la festa di san Bartolomeo, che si celebra a fine agosto. Caratteristico è il palio degli asinelli, a luglio, in cui i 5 rioni storici del paese si sfidano. Ed ancora, a metà gennaio, sant’Antonio abate si celebra con fuochi, vino e su pistiddu, un dolce tipico.

Lettura consigliata

L’autunno sarà lastricato d’oro per un segno zodiacale che farà faville in ogni campo. A predirlo è l’oroscopo celtico