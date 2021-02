Le chiacchiere di Carnevale sono il dolce perfetto per una merenda o una colazione veloce. A differenza della classica ricetta che comporta l’utilizzo di più ingredienti in questo caso ne basteranno solamente due.

Oltretutto saranno davvero ottime quando si ha bisogno di preparare un dolce dell’ultimo minuto ma non si ha tempo per fare la spesa.

Solo due ingredienti per chiacchiere deliziose pronte in pochi minuti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ingredienti

Ecco, di seguito, gli ingredienti occorrenti per quattro persone:

a) 270 grammi di farina;

b) 200 ml di panna liquida già zuccherata;

c) zucchero a velo, quanto basta;

d) olio di semi, quanto basta.

Preparazione

Preparare queste fantastiche chiacchiere con soli due ingredienti sarà semplicissimo e non necessiterà dell’utilizzo di utensili particolari.

Pesare molto accuratamente la farina prima di distribuirla su una spianatoia facendo un buco al centro. Unire alla farina la panna fresca liquida già zuccherate e utilizzare un cucchiaio per mescolare fino a quando la panna non sarà perfettamente amalgamata.

A questo punto, impastare velocemente con le mani fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo.

Una volta ottenuto prendere un matterello e stendere l’impasto fino a quando non diverrà molto sottile. Con un coltello affilato tagliare le chiacchiere in striscioline.

Per la cottura tradizionale utilizzare olio di semi, sarà indifferente se girasole, mais o arachide, e farlo scaldare in una pentola. Ma attenzione a non scaldare eccessivamente l’olio perché potrebbe bruciare le chiacchiere.

Quando sarà ben caldo prendere le striscioline e metterle a cuocere per un paio di minuti girandole quando appariranno dorate.

Togliere le chiacchiere dalla pentola e passarle su della carta da forno per assorbire l’olio in eccesso. Spolverarle con zucchero a velo e servirle calde.

Ecco come preparare queste chiacchiere deliziose pronte in pochi minuti con soli due ingredienti.

In forno

La cottura alternativa e più salutare è quella che può farsi in forno.

Per cuocere le chiacchiere in questo modo bisognerà preriscaldare il forno a 180 gradi e nel frattempo rivestire con carta da forno una teglia. Disporre le striscioline nella teglia distanziate l’una dall’altra e farle cuocere per circa venti minuti.

Una volta ben dorate tirarle fuori dal forno e spolverarle con zucchero a velo. Anche in questo caso servirle calde. Ovviamente, cuocendole al forno i tempi si allungheranno leggermente ma ne trarrà beneficio la salute.