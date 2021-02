Moda febbraio, è ora di osare grigio e limone. Sono i colori simbolo del 2021, i colori della tenacia e della resilienza: per l’esattezza si chiamano “ultimate grey 17-5104” e “illuminating 13-0647”. Sono due tinte facili per il giorno, che riposano l’occhio e ci rendono positivi.

La prima è una sfumatura dolcissima del grigio, quella della sabbia d’inverno quando la calpestiamo durante una passeggiata al mare.

Il giallo illuminating, invece, è quello che godiamo con gli occhi quando scegliamo un macaron o un frappè al limone. Ecco le combinazioni da provare in queste nuance, con l’aiuto del nostro Staff Moda di ProiezionidiBorsa.

Troppo presto per un impermeabile giallo

In questo mese ancora infido, con neve, temporali e freddo sempre pronti dietro l’angolo, nessuno si fida ancora ad uscire con addosso un leggero impermeabile giallo.

A meno che non sia di tela cerata e abbinato a un maglione di shetland da baleniera. Però tiriamo fuori il nostro pezzo forte grigio, il nostro bel cappotto super classico, rassicurante. Andrà a sostituire sempre più spesso il piumino.

Sotto il paltò, un abito corto giallo limone, da portare con decolleté o ballerine e calze spesse dello stesso colore, è quello che ci vuole. Per chi ha i capelli scuri è super chic l’esatto contrario: giacca di lana o soprabito giallo (si trova anche vintage, nei negozi che vendono capi anni Settanta). E sotto pantaloni e t-shirt in lana o cashmere grigio medio.

Tra le mani possiamo tenere una busta nera, che si abbina con gli occhiali scurissimi e grandi.

Giallo totale a tutte le età

Moda febbraio, è ora di osare grigio e limone. Il giallo totale è vitaminico, si può indossarlo a tutte le età. Ma vediamo come risulta più chic.

Le ventenni preferiranno un tailleur pantalone doppiopetto di lana pettinata, per dissacrarlo con le sneakers bianche. Dopo i 40 anni il massimo è il tubino giallo con profilo sottilissimo nero e il soprabito abbinato, da portare sulle spalle ai primi raggi del sole. Calza trasparente avorio e decolleté a tacco alto nera completeranno l’opera.

Il cappotto di maglia o di lana cotta oversize grigio medio è il pezzo che utilizzeremo di più per lo shopping in città. Possiamo abbinarlo a un paio di pantaloni (anche jeans) nello stesso colore e un golfino giallo, se non abbiamo proprio i fianchi a posto.

Ma se possiamo osare e vogliamo essere meno banali, cerchiamo con pazienza un paio di pantaloni giallo illuminating anche in cotone. Potremo portarli tutta l’estate. E accostiamo una geometria di bianco e grigio: un golfino corto o over, una blusa che copre dolcemente i fianchi. Orecchini a cerchio piccoli e un anello geometrico in oro saranno sufficienti per essere bellissime.