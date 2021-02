Portare un po’ di sapori orientali in casa è possibile con pochissimo sforzo. Se siamo amanti della cucina cinese, questo piatto è proprio fatto per noi. Saporito e facile da preparare. Per una cena veloce per stupire amici e parenti.

Gamberi con i peperoni veloci e gustosi che sanno d’oriente

Ecco quali sono gli ingredienti per preparare questo saporitissimo piatto.

Ingredienti per 2 persone:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

14 gamberi/mazzancolle;

2 peperoni verdi;

mezza cipolla;

olio extravergine d’oliva;

salsa di soia;

un pizzico di zucchero;

olio al peperoncino;

sale q.b.

Procedimento

Prima di tutto puliamo i nostri gamberi. Togliamo la testa e li sgusciamo. Ricordandoci di eliminare l’intestino aiutandoci con uno stuzzicadenti. La porzione a persona è di circa 7 gamberi. Ma volendo se ne possono preparare anche di più.

Ora in un wok, o in una padella abbastanza convessa, versiamo un filo d’olio. Prendiamo la mezza cipolla, e la tritiamo finemente. Se possibile, meglio usare quella rossa che darà più sapore al piatto. Lasciamo rosolare la cipolla finché non sarà dorata. Nel frattempo prendiamo i peperoni, li puliamo e li tagliamo a listarelle di media grandezza.

Li aggiungiamo alla cipolla e li facciamo saltare per qualche minuto. Verso fine cottura aggiungiamo i nostri gamberi. Alziamo la fiamma, e aggiungiamo la salsa di soia. In questo modo si inizierà a creare una cremina. Abbassiamo la fiamma e aggiungiamo un cucchiaino di zucchero. Lo facciamo caramellare leggermente. Aggiustiamo di sale se serve, e versiamo l’olio al peperoncino. O in alternativa si può usare il peperoncino fresco. Mescoliamo bene e il piatto è pronto.

Ecco i gamberi con i peperoni veloci e gustosi che sanno d’oriente. Quindi, non ci resta che sfoderare le nostre bacchette e servire il nostro piatto. Un assaggio di cucina orientale, rivisitata all’italiana.

Approfondimento

Come pulire i gamberoni seguendo pochi semplici passaggi