Il capo indispensabile da indossare in primavera per lei e lui

Nessun dubbio, la overshirt è il capo must have della primavera. Comoda e in vari tessuti è pronta a conquistare lo styling dell’abbigliamento maschile e femminile. Sì, perché a questa camicia non interessa il gender.

Siamo sempre più indecisi su cosa indossare in questo periodo dell’anno. A volte fa caldo, altre volte invece fa freddo e tira e vento. In questo preciso momento poi, dove il meteo sembra seguire le sue logiche, è sempre più complesso costruire un outfit che sia in grado di sopravvivere alla quotidianità. Fortunatamente c’è un capo, must have della stagione, che ci viene in soccorso. Non solo perché super fashion, ma anche perché, grazie ai diversi tessuti con cui è possibile realizzarlo, potrà essere leggero o pesante. Infatti la overshirt possiamo usarla sia sopra una t-shirt sia come giacca, se realizzata magari in lana o altri tessuti preziosi e pesanti.

Da capo basic a icona moda

La camicia over, o overshirt, è una semplicissima camicia che tendenziale, indossandola, calza larga. Ovviamente non è un caso, ma è stata disegnata appositamente così. Per questo è un capo del guardaroba che spesso viene indossato quando si vuole stare comodi. La possiamo usare per andare al supermercato o per far qualsiasi altra attività che richiede un look comfy.

Da capo basic, che tutti hanno nell’armadio, grazie alla ribalta del lusso silente e di alcuni brand che l’hanno portata in passerella, oggi la overshirt è il capo della primavera. Impossibile infatti non citare la camicia di Bottega Veneta indossata da Kate Moss in passerella. La particolarità di quel capo è che era completamente realizzato in pelle e quindi in alcuni momenti della giornata, soprattutto se troppo caldo, non è adatta.

Ci sono però moltissimi altri marchi, come ad esempio Zegna, che hanno fondato praticamente proprio abbigliamento su questa overshirt. La particolarità di Zegna, azienda italiana che lavora tessuti pregiati da anni, è proprio nel aver creato una camicia dallo stile minimal ma che grazie ai filati usati parla da sola. Zegna ha realizzato camicie in lino, in misto lino-seta, in denim di lino, in cotone. Non mancano i tessuti pesanti come la lana, mohair e cashmere.

Il capo indispensabile da indossare

La overshirt si conferma a tutti gli effetti il capo indispensabile per la primavera, sia per quella fredda sia per quella calda. Proprio perché è possibile realizzarla in diversi tessuti che hanno la capacità di adattarsi alle stagioni senza perdere mai quel tocco fashion che oggi si richiede. Ed ecco allora che la camicia over è il capo indispensabile da indossare in primavera per lei e lui.