Inizio settimana cruciale per questi 2 segni: giocatevela bene e avrete un weekend indimenticabile

È finalmente arrivato il tuo momento dopo settimane di alti e bassi. Due segni in particolare si giocheranno le carte vincenti per un futuro roseo. Il tuo segno sarà tra questi?

Questa settimana saranno in due a contendersi il posto più alto del podio dei segni più fortunati. Non è una cosa che succede così spesso in Astrologia, quindi tieniti pronto ad agire. Le scelte di questa settimana daranno il via ad un weekend indimenticabile che rimarrà nella storia. Vediamo quali sono questi due segni che avranno le stelle dalla loro parte la prossima settimana!

Inizio settimana cruciale per questi 2 segni che finora se la sono passata male

Il primo segno che finalmente si ritroverà al top dopo diversi mesi di apatia è l’Ariete. È dalla Luna Nuova in Ariete che questo segno non si sente carico di energie e pronto a fare faville. Un paio di mesi fa questo evento astrale aveva portato ben 5 segni sul podio dei più fortunati. Questo perché il segno dell’Ariete è un grande trascinatore che quando si sente al top della forma è inarrestabile. Determinati, fedeli e avventurosi, i nati sotto questo segno sono inarrestabili. La prossima settimana, però, si troveranno davanti ad una scelta fondamentale da cui dipenderà lavoro e amore. L’ambizione è importante, ma se vai avanti come un treno devi considerare anche gli ostacoli. Un grosso cambiamento nella tua vita ti costringerà a valutare cosa fare, se scegli bene nel weekend avrai una sorpresa.

Particolare focus sulla Bilancia finalmente al Top

Abbiamo già preannunciato che il segno della Bilancia è tra i segni che si daranno alla pazza gioia a maggio. Se i nati sotto il segno della Bilancia vogliono mantenere la striscia positiva dovranno scegliere la strada giusta. Il lungo periodo di incertezza è alle spalle, ma meglio non sedersi sugli allori e agire! Siccome la fortuna ti sta sorridendo in tutti i campi tranne che in amore ti sarà utile metterti in gioco. Sei una persona socievole, ma stando tutto questo tempo in casa come farai nuove conoscenze? Fatti coraggio e avventurati anche in uscite che sono fuori dalla tua zona di comfort. Sei stato invitato ad un evento di lusso o un aperitivo letterario? Afferra l’occasione al volo e tieniti pronto ad aprire il tuo cuore ad un nuovo capitolo della tua vita.

Insomma, inizio settimana cruciale per questi 2 segni zodiacali che facendo le scelte giuste si assicureranno mesi incredibili. E se il tuo segno non è tra questi, non preoccuparti, vedrai che anche tu avrai presto un’opportunità. Tieniti pronto perché la prossima settimana potrebbe toccare a te!