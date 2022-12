Basta un click per vedersi svuotare il conto con questa truffa micidiale: e sono in tanti a cascarci

Una volta le truffe le facevano casa per casa, ma adesso i delinquenti si sono attrezzati. E sfruttano Internet e i cellulari, dove la gente naviga e interagisce tutti i giorni. Ed ecco come funziona questa truffa micidiale che svuota il conto corrente.

Una volta, ci dicevano di non dar retta agli sconosciuti e di non accettare le caramelle. Soprattutto, quando si era bambini . Adesso, si potrebbe usare lo stesso ammonimento, applicandolo alla rete Internet.

Ovvero, non accettare inviti o messaggi di sconosciuti anche se, apparentemente, sembrano innocui. Anzi, addirittura, che potrebbero risolverci un problema. Come la truffa del codice a 6 cifre di WhatsApp. Così non è, come in questa truffa che nel 2022 ha svuotato i conti correnti.

Come funziona questa truffa per la quale in tanti sono stati raggirati

La truffa che impazza nel 2022 è chiamata Truffa Nexi. Ed è facile cascarci, perché i pirati informatici sono molto abili. Per un certo periodo, i delinquenti sono riusciti a caricare una app infetta sul Play Store. Il che induceva ad abbassare la guardia, fidandosi e scaricando l’app. Ma come funziona questa truffa?

Quante volte ci sarà capitato, facendo un pagamento con carta di credito, di venir rimandati a Nexi. Una società sicura, che garantisce pagamenti certi senza furti di dati. I pirati hanno pensato bene di imitarne l’attività, ma in modo truffaldino. Il potenziale truffato riceve un sms che sottintende una potenziale minaccia. Scritto anche in un italiano corretto. In pratica, c’è scritto che siccome non abbiamo verificato il nostro profilo, ci viene bloccata la carta di credito. Con minaccia di accertamenti fiscali. Si risolve tutto cliccando sul sito nexi[.]shop, nexi[.]club.

Ecco come prosegue la truffa Nexi cui tanti sono caduti

Se leggiamo il link, già il punto e club dovrebbe farci capire che è truffaldino. Inn occhi caso chi ha cliccato sul link si è trovato su un sito quasi simile a quello di Nexi. A questo punto viene chiesto di scaricare un’app, PSD2 Protector o PSD2 Auth Protector.

E i truffatori sono talmente abili che facendo una semplice ricerca su Google, compare, grazie alla tecnica SEO, tra i primi risultati il vero sito di Nexi. Insomma, basta un click per vedersi svuotare il contoChe è vittima ed ignara di tutto questo. Cosa fanno i criminali, una volta che abbiamo installato le app? Riescono a carpire i codici OTP che generiamo per autorizzare pagamenti, così da usarli al posto nostro.

Basta un click per vedersi svuotare il conto come ci fa sapere la Polizia

In pratica, con questa truffa, finiamo per digitare le nostre utenze, purtroppo nel sito sbagliato. Sulla pagina Facebook di Agente Lisa, che informa sulle truffe, è indicato un nuovo link truffaldino. Neix-auth.con/lo. Come si vede, è differente è ha cambiato il nome Nezi in Neix. Ma la gente, quando è di fretta, non ci bada e clicca.

La cosa impressionante, come mostra l’Agente Lisa, è che cliccando al link di sopra, si arriva a una pagina identica a quella che genera Nexi. E che abbiamo visto molte volte. Il che ci fa abbassare la guardia e fidarci. Insomma, prima di dare i nostri dati, a chiunque, soprattutto quelli delle carte, stiamo molto attenti. E anche quando ci minacciano ritorsioni con una truffa, rivolgiamoci alla Polizia.