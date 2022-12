Il capo trend per lui e per lei da indossare a Natale in casa più i consigli di stile per l’outfit

Il capo trend per lui e per lei da indossare a Natale-proiezionidiborsa.it

Per vestirsi a Natale in casa vi è un capo di tendenza da avere assolutamente nell’armadio e che probabilmente già abbiamo. Una moda che coinvolge sia l’uomo che la donna che si chiederanno come abbinarlo nel proprio look per non sfigurare. Per non sbagliare, meglio capire in che modo usarlo per vestirsi, dato che il rischio di essere kitsch potrebbe trovarsi dietro l’angolo.

Sono in molti a trascorrere Natale e Vigilia in casa, il che crea sempre diversi dubbi circa l’abbigliamento. Nel caso si passi fuori in pranzi, cene o feste nei locali, ci si lancerà su uno stile più formale ed elegante. Gli uomini, ad esempio, potranno indossare un completo con giacca e cravatta, le donne un tubino o, di sera, abiti lunghi con paillettes. La dimensione domestica invece richiede un vestiario più confortevole, ma in grado di evidenziare l’aria di festa e che si differenzi da quello solito quotidiano.

Per Natale ecco il capo trend per lui e per lei da indossare

Negli ultimi tempi, osservando vetrine e riviste, sicuramente avremo notato un indumento che sta spopolando, il maglione natalizio. Si tratta di una tradizione britannica che ha preso largo piede anche da noi. Il suo nome originale è Christmas Jumper, noto anche come Ugly Christmas Sweater, ossia maglione brutto. Una definizione che si riferisce al suo essere stravagante ed eccentrico, spesso anche al limite del buon gusto. Nonostante questo pregiudizio, nel periodo festivo risulta un must irrinunciabile.

È un maglione sempre ricco di decorazioni a tema, quali renne, pupazzi e fiocchi di neve, bastoncini di zucchero, Babbi Natale e quant’altro. Non di rado anche con applicazioni tridimensionali che ne aumentano la simpatia scherzosa e l’aria gioiosa. Oltre a essere di moda e comodo, risulta anche caldo poiché realizzato sempre in lana, solitamente di colore rosso o verde, talvolta in bianco o blu.

Si tratta di un capo unisex adatto a tutte le età. Se in occasioni più formali potrebbe sembrarci eccessivo, risulta il top durante le tavolate con famiglia e amici. Naturalmente, per renderlo chic bisognerà saperlo abbinare in modo trendy. Se dovessimo averlo ricevuto in dono e averlo trovato tra i regali più imbarazzanti, ci ricrederemo enormemente scoprendo come diventi protagonista di outfit strepitosi.

Come vestirsi alla moda coi maglioni natalizi

Cominciamo col dire che, dato che il maglione risulta già alquanto vistoso, il resto del look dovrà essere sobrio. Classica combinazione sempre riuscita è indossarlo sui blue jeans con sneakers o mocassini. Al di sotto del pullover si potrà indossare una camicia monocolore o a quadretti. Se volessimo smorzare un po’ la vistosità delle decorazioni potremmo indossarvi sopra un cardigan lungo. Altri pantaloni su cui portarlo sono quelli di velluto nero, marrone o verde.

Le donne potranno anche optare per una gonna lunga di velluto. Alternativa super femminile può essere una gonna tartan midi e a ruota, magari con calze parigine e tronchetti. Vi si sposeranno bene anche le polacchine o ballerine con un fiocco. Per completare il look una bella fascia di lana nei capelli. Oppure una coda o treccia morbida legata con un nastro di raso del medesimo colore del maglione. Il tocco in più sarà applicare una nail art natalizia sulle unghie.

Ecco, quindi, come il capo trend per lui e per lei da indossare nelle feste può unire autoironia e buon gusto.