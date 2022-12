Natale a prova di cane: come tenerlo lontano dall’albero e altri consigli salva feste per lui

A Natale tutta la famiglia deve stare bene e il nostro amico a quattro zampe ne è parte integrante. Se per noi la festa è una gioia, per lui potrebbe diventare fonte di stress e di pericoli. Per assicuragli serenità e benessere servirebbero alcune piccole ma preziose precauzioni.

Umanizziamo i nostri amici a quattro zampe e spesso potremmo trascurare le loro differenti esigenze. Capita così che durante le feste natalizie potremmo pensare che un degno festeggiamenti sia far assaggiare loro i nostri manicaretti.

Nulla di più sbagliato, infatti alcuni alimenti sarebbero nocivi. Ad esempio il panettone, contiene l’uva passa che farebbe male ai reni dei cani. Identico discorso per il pandoro, dolci molto zuccherati nuocerebbero al loro stomaco. Men che meno dovremmo dare loro noci di Macadamia e cioccolato che provocherebbero intossicazioni anche letali. No anche a spezie, cipolla e aglio. La carne non dovrà avere condimento né ossicini pericolosi, soprattutto di pollo. Per far banchettare anche l’amico a quattro zampe, meglio preparargli un pasto apposito o acquistare snack specifici.

Natale a prova di cane: come tenerlo lontano dall’albero e dalle altre decorazioni

Risaputo come sia necessario non far avvicinare il gatto all’albero di Natale, in realtà attrae anche il cane. Vi è dunque il medesimo rischio che possa farsi male o fare danni. Per scongiurarlo appendiamo addobbi di plastica e non di vetro. Accertiamoci non abbiano punte pericolose e che siano fissati perbene, eviteremo così possa farsele cadere addosso. I pezzi più delicati disponiamoli sui rami irraggiungibili.

Utilizziamo lucine a batteria, i cui fili seppure masticati non trasmettono corrente elettrica.

L’albero deve essere ben fermo a terra così da non poterselo rovesciare addosso. Oltre a questi accorgimenti la soluzione migliore rimane sempre rendere l’albero di Natale irraggiungibile. Posizioniamolo in una stanza in cui non ha accesso o facciamone uno piccolo da porre sopra a un mobile.

Una buona idea è circondare l’albero con una staccionata o recinto. Dovrà essere di un’altezza sufficiente affinché il cane non l’oltrepassi. Possiamo acquistarlo o crearlo col fai da te. Useremo una rete di plastica chiusa a cerchio con delle fascette.

La disporremo intorno evitando l’oltrepassino i rami. In caso di abete naturale, raccogliamo gli aghi così che non vi si punga e non li mangi, la resina risulterebbe tossica per il cane.

All’interno del recinto dovremmo inserire anche i regali di modo che non possa giocarvi e romperli.

Per proteggere l’albero nonché il cane, risolutivo sarebbe addestrarlo a non avvicinarsi. Un buon modo sarebbe chiamarlo appena vi si accosta e dargli uno snack quando si allontana.

Buone feste anche a Fido

Quanto più in alto possibile e fuori dalla sua portata bisognerà porre anche il presepe e altre decorazioni. Meglio fare a meno di vischio, agrifoglio e stella di Natale perché piante velenose. Per apparecchiare la tavola non usiamo le pigne contenenti resina, meglio puntare su altre idee.

Addobbi sonori e dinamici sono sconsigliati perché potrebbero spaventarlo.

In ultimo ricordiamoci di dedicargli del tempo durante le feste, altrimenti potrebbe sentirsi abbandonato. Importante sarà anche istruire gli ospiti circa le interazioni con lui nonché concedergli di ritirarsi in una stanza tranquilla se vi sarà baccano. Dunque ecco il Natale a prova di cane.