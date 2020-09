I danni del lockdown e le conseguenze dell’emergenza sanitaria hanno inciso negativamente su molti settori. Uno di questi è sicuramente il settore wedding. In Italia erano stati programmati, e poi annullati, 219.405 matrimoni, per un fatturato diretto complessivo di 10 miliardi. Una perdita non indifferente.

Il Governo aveva inizialmente preso in considerazione la possibilità di un eventuale aiuto economico per incentivare le nozze degli italiani. La proposta era quella di un emendamento al Dl Rilancio che prevedesse un’importante detrazione – pari al 25% – sulle spese della cerimonia.

La conversione in legge del “bonus matrimonio” non è, però, mai avvenuta. Esistono, però, due regioni italiane che hanno deciso in ogni caso di aiutare le coppie che vogliono sposarsi, mettendo a disposizione importanti contributi.

Torniamo quindi al dunque: Bonus matrimonio, dove si può richiedere?

Nonostante la decisione sfavorevole del Governo, Puglia e Sardegna hanno deciso di mettere a disposizione di tutte le coppie di innamorati intenzionate a sposarsi. Vediamo quindi finalmente Bonus matrimonio, dove si può richiedere?

Sardegna

La Sardegna prevede un bonus pari a 4000 euro per le coppie che decideranno di sposarsi entro dicembre Ad essere finanziabili sono tutti i costi relativi alle spese base della cerimonia quali catering, abiti nuziali, addobbi floreali, affitti sala, auto per le nozze e wedding-planner.

L’aiuto è valido sino a esaurimento fondi e verrà erogato sulla base dell’ordine di presentazione della richiesta e di un criterio di priorità calcolato in base all’Isee.

Puglia

La Puglia offre alle coppie che convolano a nozze (dal primo luglio e non oltre la fine del 2020 – il bonus è retroattivo) la possibilità di usufruire di un bonus di 1500 euro sotto forma di sconto sui costi del matrimonio. Il bando è stato poi ribattezzato “Puglia Wedding Travel Industry”.

Covid-19: è davvero possibile sposarsi in sicurezza?

Molti matrimoni si sono tragicamente trasformati in focolai Covid-19. Come scongiurare questa ipotesi?

Elettra Lamborghini, che si sposa il 6 settembre, nelle storie su Instagram spiega: «Chiederò a tutti gli invitati al mio matrimonio di fare il tampone, massimo tre giorni prima dell’evento».