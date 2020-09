Nella notte di venerdì 28 agosto, in diretta streaming, sono stati mostrati i progressi dell’azienda Neuralink.

L’azienda sta attualmente sperimentando le potenzialità dell’interfaccia cervello-macchina. L’obiettivo? Digitalizzare la nostra attività cerebrale. Attualmente il dispositivo è un piccolo wearable, da impiantare nel cranio.

La sperimentazione è ancora in fase animale, ma Elon Musk, ceo Neuralink, conta di ricevere i permessi per la sperimentazione umana entro il 2021. Quindi no, “Chip nel cervello, sperimentazione umana nel 2021” non è un film, ma la realtà.

Sperimentazione animale

Protagonista della diretta streaming è Gertrude, un maiale. Gertrude ha un dispositivo ad hoc impiantato nel cervello e ha dato prova dell’attuale livello di sviluppo della tecnologia di interfaccia neuroni-elettronica.

A che punto siamo dunque con la tecnologia Neuralink?

La diretta ha certamente dimostrato che i progressi rispetto a un anno fa sono notevoli. Tuttavia l’obiettivo visionario di Musk sembra essere ancora lontano.

Diretta streaming

Come già detto prima “Chip nel cervello, sperimentazione umana nel 2021” non è un film, ma la realtà. Realtà che può essere osservata recuperando il video della diretta streaming. Cosa è successo?

Il dispositivo registra una serie di informazioni associate all’attività cerebrale, che hanno la possibilità di fornire alcune indicazioni su quello che sta accadendo all’interno del cervello. Nel video si osserva l’attività dell’organo sensoriale del maiale più sviluppato, il muso. Le immagini mostrano la variazione dell’attività cerebrale a seconda di quale punto il maiale stesse odorando.

Come funziona il dispositivo?

Il dispositivo Neuralink ha l’aspetto di una monetina che può essere posizionata nella scatola cranica. La comunicazione con l’esterno avviene con un sistema wireless basato su tecnologia bluetooth a bassa energia. Da interfacciare con un computer, o anche con uno smartphone.

Chip nel cervello, sperimentazione umana nel 2021, quanto siamo vicini al consumo di massa?

Musk punta a far diventare The Link (il dispositivo in questione) un prodotto di massa. Quando? Non è ancora dato a sapersi.