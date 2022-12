Bonus internet banda ultra larga imprese e professionisti a Partita IVA trova la proroga tanto attesa

Via libera da parte della Commissione europea alla proroga per un anno del Piano voucher per la connettività di Partite IVA, micro e piccole imprese. Salvi ben 430 milioni di euro di risorse. Ecco, nel dettaglio, come ottenere un contributo che può arrivare fino a ben 2.500 euro. Per connessioni fino ad un massimo di oltre 1 Gbit/s.

Per i professionisti con la Partita IVA, e per le micro imprese, le piccole e le medie imprese, arriva la proroga. Quella a tutto il 2023 del cosiddetto “Piano voucher”. Ovverosia la misura che permette di ottenere un incentivo, anche fino a ben 2.500 euro, per l’attivazione di connessioni ad internet in banda larga ed ultra larga.

Per la proroga della misura a tutto il prossimo anno, infatti, è arrivata la conferma. Direttamente da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. In forza all’autorizzazione in merito che è arrivata da parte della Commissione europea.

Bonus internet banda ultra larga continua grazie a tante risorse ancora disponibili

Senza la proroga, tra l’altro, sarebbero rimaste inutilizzate risorse per ben 430 milioni di euro. Ed invece ora ci sarà un anno di tempo per permettere alle imprese di accedere agli incentivi. E per modernizzarsi anche a livello digitale.

Il Bonus internet banda ultra larga, infatti, non è altro che un contributo che si ottiene come sconto sul canone di connessione ad internet ed è applicato dal provider. In particolare, l’incentivo può variare da un minimo di 300 euro ad un massimo di 2.500 euro, come sopra accennato, in base alla durata dell’abbonamento, alla velocità della connessione ad internet ed alle prestazioni del servizio sottoscritto.

Perché tante risorse stanziate per il Piano voucher connettività sono rimaste inutilizzate

Per le risorse che sono rimaste inutilizzate, tra l’altro, c’è da ricordare che la misura è stata estesa solo a partire dal mese di maggio del 2022 ai professionisti. Ovverosia a tutti i soggetti che, essendo titolari di Partita IVA, esercitano una professione intellettuale. Autonomamente oppure in forma associata.

Voucher connettività attivo fino al 31 dicembre del 2023 o ad esaurimento delle risorse

Quindi, grazie al via libera della Commissione europea, le connessioni a banda ultra larga attivate da professionisti, micro imprese e piccole e medie imprese potranno beneficiare del voucher connettività per le attivazioni fino al 31 dicembre del 2023. E comunque nel limite delle risorse a disposizione. In particolare, la velocità minima della connessione ad internet dovrà essere pari a 30 Mbit/s. E può arrivare fino ad un massimo di oltre 1 Gbit/s.