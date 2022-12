Multa nulla, ecco il momento esatto da cui si contano i 90 giorni per la notifica

Quando si riceve una multa a casa bisogna sempre controllarla con molta attenzione. Infatti, se ci sono degli errori, questa potrebbe essere nulla e potremmo evitare di pagare. Soprattutto la giurisprudenza ricorda di fare attenzione a verificare il momento della notifica. Infatti, i 90 giorni a disposizione dell’Amministrazione per recapitare il verbale partono da un momento molto preciso, vediamo quale.

Quando si riceve una multa a casa è importante verificare bene ogni passaggio del provvedimento. Ad esempio, che la targa e il modello del veicolo con cui si è commessa l’infrazione siano corretti. Bisogna accertarsi che corrispondano anche le circostanze di tempo e di luogo indicate nel verbale legate al fatto storico della violazione. A seconda, poi, del tipo di infrazione, ricorda la giurisprudenza, occorre anche ricordarsi di verificare altri elementi. Ad esempio, la Cassazione in un recente provvedimento ha ricordato come quando arriva a casa una sanzione amministrativa, accertata con mezzi elettronici, è sempre importante controllare la taratura periodica dell’autovelox. Infatti, se questa non è stata effettuata, o è troppo risalente nel tempo, la sanzione è nulla.

Avere l’accortezza di procedere a questi piccoli controlli può fare veramente la differenza. Infatti, se il verbale che contesta l’infrazione riporta degli errori, possiamo far annullare la multa. E questo può davvero evitarci molti problemi. Si pensi alle sanzioni inflitte dal Codice della Strada per alcune infrazioni, ad esempio la guida con patente sospesa. In questi casi, il Codice prevede un multa superiore ai 600 euro e la revoca della patente. Dunque, l’impossibilità di guidare per almeno 2 anni e la necessità di sostenere nuovamente l’esame di guida. Riuscire a far annullare un provvedimento di questo tipo, tramite un semplice controllo dei dati del verbale, può davvero evitare molti guai.

È importante controllare bene il verbale

Tra le verifiche più importanti da fare quando si riceve un verbale a casa c’è sicuramente il controllo del momento della notifica dello stesso. La giurisprudenza lo ripete spesso relativamente alla multa nulla, ecco il momento esatto dal quale partono i 90 giorni per la notifica. Lo ha ribadito di recente il Tribunale di Alessandria, con la sentenza numero 140. Il caso era quello di un conducente a cui arrivava a casa una sanzione, per eccesso di velocità, accertata tramite autovelox in autostrada. L’articolo 142 del Codice della Strada prevede che la Pubblica Amministrazione abbia 90 giorni per notificare, presso il domicilio dell’interessato, il verbale che accerta la violazione.

Il punto principale su cui si è focalizzata la sentenza del Tribunale ha riguardato l’individuazione del momento esatto da cui partono i 90 giorni. Infatti, gli agenti avevano spedito la sanzione al trasgressore entro 90 giorni dall’accertamento dell’infrazione stessa da parte dell’ufficio competente. In altre parole, l’Amministrazione aveva considerato che il termine della notifica partisse dal momento della lettura delle foto dell’infrazione da parte degli agenti.

Multa nulla, ecco il momento esatto dal quale parte il termine di 90 giorni per notificare l’infrazione

Il Tribunale di Alessandria ha spiegato che questa interpretazione dell’articolo 142 da parte dell’Amministrazione non è corretta. Secondo il Tribunale, infatti, il termine per la notifica non parte dal momento della lettura delle foto da parte degli agenti. Invece, comincia immediatamente dal giorno dell’infrazione. Dunque, è molto importante controllare la data della notifica rispetto al giorno della commessa infrazione.