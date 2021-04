In arrivo il bonus INPS di 2.400 euro per una determinata categoria di lavoratori. Si tratta di un’indennità Covid per i lavoratori che hanno avuto un disagio economico per il lockdown. Il bonus INPS di 2.400 euro, le date di pagamento ufficiali per il mese di aprile 2021 a partire dall’8 aprile. Analizziamo chi riceverà l’indennizzo e come controllare lo stato di pagamento.

Bonus INPS di 2.400 euro, le date di pagamento ufficiali per il mese di aprile 2021

Il bonus INPS di 2.400 euro arriverà a partire dall’ 8 aprile 2021 per i lavoratori stagionali, a tempo determinato, del turismo e stabilimenti termali. I soldi arriveranno anche ai lavoratori autonomi occasionali, vendite a domicilio, intermittenti e dello spettacolo.

L’indennità Covid è entrata in vigore con il Decreto Sostegni per aiutare i lavoratori che hanno subito una perdita economica per l’emergenza Covid-19.

I soldi saranno accreditati direttamente sul conto corrente in base alle coordinate bancarie comunicate nell’istanza dall’interessato.

È possibile presentare domanda dell’indennità Covid fino al 30 aprile 2021, e dopo l’istruttoria, l’INPS effettuerà gli accrediti dei pagamenti.

Coloro che non riescono ad inoltrare la domanda direttamente tramite il sito INPS, possono avvalersi dell’assistenza di un CAF o patronato. L’istanza deve essere presentata esclusivamente online all’INPS.

L’indennità non è compatibile con coloro che percepiscono pensioni dirette e indirette, reddito di emergenza, NASPI e reddito di cittadinanza (in alcuni casi).

Cosa fare se l’indennità INPS non arriva?

Per controllare la propria pratica e lo stato di pagamento del bonus INPS 2.400 euro, è possibile collegarsi al sito INPS nell’area riservata.

Per accedere all’aria riservata il contribuente deve avere le credenziali SPID, Carta di identità elettronica e Carta Nazionale dei Servizi.

L’importo totale è di 2.400 euro suddiviso in tre rate da 800 euro, pagate in un’unica soluzione.

Si tratta di un’indennità una tantum, coloro che hanno già fruito dell’indennità precedentemente, non devono inviare una nuova domanda. Il bonus INPS sarà erogato in automatico secondo le modalità presentate nella prima istanza.