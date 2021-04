Come ogni mese i lavoratori che hanno perso il lavoro e sono in NASPI attendono il bonifico mensile con accredito diretto sul conto corrente. Le date ufficiali del pagamento NASPI di aprile 2021 a partire dal 9 aprile fino al 15 aprile 2021. Analizziamo il calendario completo e come verificare lo stato di pagamento tramite il portale INPS.

Il pagamento della NASPI di aprile 2021 arriverà a partire dal 9 aprile fino al 15 aprile 2021. Sono erogate direttamente dall’INPS: l’indennità di disoccupazione indennizzata (NASPI) e la DIS-COLL. Rientrano in quest’ultima, i lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, dottorandi e assegni di ricerca.

Le date di pagamento non sono uguali per tutti i lavoratori, possono variare in base alla presentazione della domanda.

Come consultare lo stato di pagamento?

Per verificare lo stato dei pagamenti dell’indennità di disoccupazione indennizzata (NASPI), è possibile consultare la domanda sul sito INPS.

Bisogna accedere all’area riservata con le credenziali SPID o il vecchio PIN INPS.

Dopo l’autentificazione effettuare il seguente procedimento: accedere a “Tutti i servizi”, poi “Nuova assicurazione sociale per NASPI”. Infine, digitare sulla voce “consultazione domande”.

Poi, inserire le credenziali personali (SPID o PIN). Infine, vicino alla data di pagamento in corso, controllare la data in evidenza che corrisponde alla data di accredito.

Dal portale INPS con le credenziali di accesso personale, è possibile consultare tutte le pratiche presentate, verificare l’ISEE o il bonus INPS di 2.400 euro per determinati lavoratori.

È possibile anche scaricare l’app My INPS, molto semplice da usare e intuitiva. L’App INPS permette di tenere sempre sotto controllo la posizione contributiva.

Inoltre, è possibile rivolgersi ad un patronato o CAF per assistenza. Infine, si può contattare anche il contact center INPS al numero 803 164 gratuito da rete fissa. Oppure, da rete mobile al numero 06 164 164, in questo caso la telefonata è a pagamento in base alla tariffa del gestore utilizzato.