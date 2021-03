Per aiutare le famiglie a superare il periodo di emergenza sanitaria ed economica Covid, oltre agli stanziamenti del Governo anche molti Comuni si sono attivati. In atto bonus da 300 a 700 per le famiglie che ne fanno richiesta con un ISEE di 35mila euro. Analizziamo in quali Comuni è possibile fare domanda e quali sono i requisiti specifici.

Bonus da 300 a 700 euro per le famiglie che ne fanno richiesta

Il Consiglio comunale di Ravenna ha approvato, martedì scorso, la delibera di 200mila euro con aiuti alle famiglie con figli da 3 mesi fino a 14 anni di età. Si tratta di un bonus babysitter di 300 euro per far fronte alle spese di asili d’infanzia, nidi e scuole.

Il bando si rivolge alle famiglie con un ISEE valido di un valore non superiore a 35mila euro. Le spese sostenute devono essere documentate.

Possono partecipare al bando tutte le tipologie di lavoratori, sono compresi anche i lavoratori autonomi e partita IVA. Inoltre, possono partecipare anche i lavoratori in smart working.

Per maggiore informazione, bisogna rivolgersi al Comune di Ravenna.

Le altre agevolazioni

Previsti aiuti alle famiglie in difficoltà economica a causa del Covid, con bonus spesa da 50 a 700 euro.

Gli stanziamenti previsti nel Decreto Ristori ter, sono in arrivo per le amministrazioni comunali. Il bonus è riconosciuto ai nuclei familiari con un ISEE aggiornato inferiore a 8mila euro. Ma ogni Comune potrà variare le soglie di reddito. I bonus spesa sono spendibili per l’acquisto di alimenti, farmaci e beni di prima necessità.

Inoltre, i bonus non saranno concessi nei nuclei familiari in cui almeno un componente lavora o percepisce un altro tipo di sostegno al reddito. Ad esempio: reddito di cittadinanza, cassa integrazione, reddito di inclusione, indennità di disoccupazione, eccetera.

Per tutte le informazioni sui bonus spesa è consigliabile rivolgersi al proprio Comune di appartenenza.