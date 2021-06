Il bonus IRPEF per quei lavoratori il cui datore riveste il ruolo di sostituto di imposta può arrivare direttamente tramite modello 730/2021. In questo caso è necessario indicare i dati di cui il Fisco necessita per la verifica delle condizioni formali che determinano il diritto.

È giunto il periodo per la compilazione della dichiarazione dei redditi ed è importante raccogliere tutte le informazioni necessarie alla corretta compilazione del proprio documento fiscale. Difatti, non tutte le voci sono già presenti nella precompilata. Lo abbiamo spiegato nell’articolo “Attenzione a non perdere queste vantaggiose detrazione nel modello 730 perché non sempre l’Agenzia delle Entrate le inserisce”. Vediamo quali sezioni del modello 730 devono compilare i lavoratori senza sostituto che non hanno ricevuto l’importo del bonus IRPEF 2021 direttamente in busta paga.

In quali casi i lavoratori possono ottenerlo tramite modello 730/2021

Nel corso del 2020 l’ex bonus Renzi dal valore di 80 euro è rimasto in vigore fino al 30 di giugno. Successivamente, la detrazione fiscale spettante a lavoratori entro una determinata soglia di reddito, ha visto un incremento fino a 100 euro mensili. I dipendenti il cui datore di lavoro assolve gli obblighi del sostituto di imposta hanno ricevuto il bonus direttamente in busta paga. La stesso non è avvenuto per quei lavoratori il cui datore è un soggetto privato che non funge da sostituto di imposta. Si tratta ad esempio di colf, badanti, baby-sitter, giardinieri privati o altri lavoratori simili. In questo caso l’erogazione del bonus può avvenire, previa verifica dei requisiti formali, attraverso il modello 730 che si presenta all’Agenzia delle Entrate.

Bonus fino a 1.080 euro ai lavoratori che compilano questa sezione nel 730/2021

Immaginiamo il caso di una colf che abbia percepito nell’anno di imposta 2020 un reddito nei limiti consentiti per il diritto alle detrazioni IRPEF. Nel suo caso spetterebbe un bonus di 480 euro per i primi 6 mesi del 2020 e il bonus IRPEF da 100 euro da luglio a dicembre 2020. L’ammontare complessivo dovrebbe corrisponde a 1.080 euro di bonus.

Per ottenere la detrazione fiscale la lavoratrice dovrà compilare la Sezione V del modello 730, Quadro C, Rigo C14. In corrispondenza della colonna 1 si possono indicare con “codice 2” gli importi del vecchio bonus Renzi di 80 euro. Nella colonna 3, invece, si inserisce sempre il “codice 2” per il bonus di 100 euro del secondo semestre 2020. Ecco dunque come arriva il bonus fino a 1.080 euro ai lavoratori che compilano questa sezione nel 730/2021.

