Consumare pesce almeno 2 o 3 volte a settimana rientra fra le abitudini alimentari più salutari che i nutrizionisti suggeriscono di acquisire. Piuttosto che mangiare insaccati, fritture e cibi confezionati dall’industria alimentare conviene optare per alcuni prodotti ittiti. Ma anche tra questi occorre saper scegliere perché anche il pesce potrebbe arrecare più danni che vantaggi soprattutto ad alcuni soggetti.

Ad esempio “Ecco un pesce magro per bambini e anziani ricco di omega-3, proteine e ferro” che assicura il giusto apporto calorico. Infatti prima di acquistare una specie ittica piuttosto che un’altra i consumatori adulti considerano anche la quantità di calorie presente in una porzione. Non a caso i nostri Esperti hanno individuato i 5 pesci con meno calorie e grassi facili da digerire e poveri di proteine.

Alcuni soggetti non possono infatti assumere dosi elevate di proteine per non sovraccaricare i reni in presenza di specifiche patologie o vulnerabilità. Al contrario, per chi non teme un apporto proteico notevole “Ecco i 3 pesci di stagione con più omega-3 da mangiare a luglio”. Per conoscere le caratteristiche nutrizionali e il contenuto proteico delle specie di pesce si devono consultare le tabelle elaborate da CRA-NUT.

I 5 pesci con meno calorie e grassi facili da digerire e poveri di proteine

In base alla composizione dei pesci si deduce che tra i meno calorici figurano sogliole, filetti di nasello, seppie, baccalà e orata. In particolare 100 grammi di sogliole o nasello apportano soltanto 70/71 calorie, contro le 79 delle seppie e le 100 del baccalà. Più carica di calorie, ovvero 130 all’etto, è invece la orata per la presenza di omega-3 che pure hanno straordinari effetti benefici sui soggetti con ipercolesterolemia. Per ciò che riguarda invece la presenza di proteine ricordiamo che ne possiede solo 10 grammi all’etto il polpo.

Anche vongole e ostriche ne contengono ancor meno, ma se ne consumano quantità maggiori per cui si rischia di fare il pieno di proteine. Ad esempio il tonno sott’olio e sgocciolato contiene 25, 2 grammi di proteine contro i 16,9 delle sogliole, i 14 delle seppie e i 10,6 del polpo. La quantità inferiore di proteine e grassi rende i 5 pesci di cui sopra assai più digeribili e quindi adatti soprattutto ad anziani e bambini.

