Il calcio è un minerale indispensabile all’organismo presente in diverse reazioni che favoriscono i processi fisiologici. Gli esperti della nutrizione suggeriscono che una dose di calcio ideale varia in base all’età e al genere. Nel caso di adulti tra i 18 e 60 anni, il fabbisogno giornaliero dovrebbe corrispondere a circa 1.000 mg di calcio al dì. L’alimentazione è sicuramente la fonte principale dalla quale il nostro organismo assume il calcio di cui necessita. Alle più note fonti di un simile minerale, come il latte e i formaggi, esistono anche delle alternative vegetariane o vegane.

In quali alimenti è possibile trovare grandi quantità di calcio senza usare integratori

Una ricchissima fonte di calcio in questi semi che rinforzano denti e ossa. Stiamo parlando nello specifico dei semi di sesamo. Basti pensare che 100 grammi di questi piccoli semini contengono 1 grammi di calcio, una quantità sufficiente a soddisfare il fabbisogno giornaliero di un adulto. I semi di sesamo sono talmente ricchi di calcio da superare anche le quantità presenti in mandorle, noci ed alcuni formaggi. Una alimentazione che preveda l’utilizzo dei semi oleosi può davvero assicurare un apporto di nutrienti davvero considerevole all’organismo. Lo abbiamo dimostrato anche nel caso degli Omega-3 nell’articolo “Una miniera di Omega-3 in questi semi per prevenire malattie cardiovascolari e neurodegenerative”.

Per trarre il massimo vantaggio dall’assunzione dei semi di sesamo, è utile evitare di tostarli. Questi semini possono trasmettere in maniera ottimale tutte le loro proprietà se sono al naturale e non subiscono processi di trasformazione. La tostatura, soprattutto se eccessiva, depaupera alcune vitamine importantissime come quelle appartenenti al gruppo B. Inoltre, le alte temperature che fa raggiungere tale processo, riduce l’effetto degli acidi grassi insaturi presenti nei semi che si ossidano formando composti nocivi. I semi di sesamo sono anche degli ottimi alleati contro il colesterolo cattivo e possiedono enormi proprietà antiossidanti. La loro versatilità di utilizzo in cucina li rende sicuramente un ingrediente che si può facilmente aggiungere a insalate, primi piatti o secondi. Questo si traduce in una maggiore facilità di assunzione e un grande vantaggio per la salute.

