Un vecchio detto recita che la vita è una ruota che gira. Ed è esattamente così, perché la vita di tutti inizia con il percorso scolastico per poi passare, prima alla ricerca del lavoro e poi al lavoro vero e proprio.

I genitori che suggeriscono al figlio di andare a scuola affinché il diploma lo aiuti nella ricerca del lavoro rappresenta una costante, che si ripete generazione dopo generazione.

Ma non sempre questo basta, perché, soprattutto oggi, trovare lavoro non è la cosa più facile che esiste. E spesso anche il diploma o perfino la laurea non riducono le difficoltà. Ma qualcosa al riguardo si muove e parte tutto dal Jobs Act.

C’è una scuola che fa trovare subito un lavoro anche prima del diploma con questa formula

Sono passati anche gli esami di maturità per l’anno scolastico 2021/2022 e tutti i maturandi, che non proseguiranno con le Università, adesso si trovano di fronte al mondo del lavoro.

Finita la fase dello studente, il maturando si accinge ad immettersi nel mondo del lavoro. Inizia la ricerca, l’invio dei curricula, le domande e le candidature. Non è azzardato sostenere che il difficile arriva adesso. A meno che il maturando non è stato capace di diplomarsi in una particolare scuola.

C’è una scuola infatti che fa trovare subito un lavoro, o almeno così sembra. Un autentico toccasana, oggi che il lavoro latita e che i giovani disoccupati sono sempre in numero crescente.

Dalla scuola immediatamente alla professione

Con la frequentazione di un particolare Istituto, gli studenti hanno maggiori facilità a trovare un lavoro. C’è una scuola che fa trovare subito un lavoro, addirittura prima di ottenere l’agognato diploma. Questo perché è una scuola che, già durante la frequenza, si dimostra lungimirante per i ragazzi.

La scuola in questione è in Lombardia, esattamente l’IPSIA Puecher-Olivetti di Rho. Sfruttando le normative sull’apprendistato professionalizzante introdotte dal Jobs Act di Matteo Renzi, l’istituto scolastico ha sperimentato una via utile ai maturandi.

Durante l’anno scolastico, 2 giorni si passano in aula, con le classiche lezioni scolastiche. Gli altri 3 giorni, invece, vengono passati nelle aziende, a diretto contatto con il mestiere su cui i ragazzi stanno investendo il tempo e lo studio.

Stando alle statistiche, pare che il 90% dei ragazzi che si sono diplomati in questa scuola a prescindere dal voto, hanno trovato immediatamente un lavoro. E spesso nelle stesse aziende dove hanno passato parte dell’anno scolastico con le lezioni sul campo.

La soluzione, infatti, permetteva ai ragazzi, oltre a studiare come è normale che fosse, anche di entrare immediatamente nel mondo del lavoro, verificando i canali produttivi e le attività in azienda.

Non sono molte le scuole in Italia ad aver avviato questo genere di iniziativa e questi percorsi formalizzanti. Nonostante si tratti di iniziative previste dal job Act.

Sta di fatto che, in base alla normativa, i ragazzi che svolgono attività durante le lezioni, anche nelle aziende, vengono assicurati fino al 31 luglio di ogni anno.

Pare però che 8 su 10 di questi ragazzi hanno già ricevuto la proposta di assunzione dalle stesse aziende dove hanno passato tutto il percorso professionalizzante.

