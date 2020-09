Da quando il cosiddetto “Bonus bicilette e monopattini” è stato annunciato, migliaia di italiani hanno deciso di acquistare un nuovo mezzo a due ruote, in attesa di ricevere rimborsi fino a 500 euro. Dopo mesi di attese, ritardi e dietrofront, finalmente sembrano esserci notizie positive per il bonus bici: dal 4 novembre si parte coi rimborsi.

L’annuncio del Ministro Costa

Le ultime novità sul Bonus bici arrivano dal profilo Facebook del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa. In un post, il Ministro ha infatti annunciato che il decreto attuativo per il bonus è stato registrato alla Corte dei Conti e domani, 5 settembre, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Costa ha aggiunto che il fondo è stato quasi raddoppiato: da 120 a 210 milioni di euro. Chi ha acquistato un mezzo di trasporto individuale, ovvero una bicicletta o un monopattino, sarà quindi finalmente rimborsato secondo le modalità che erano state previste: sarà scontato il 60% del costo del mezzo, fino a un tetto massimo di 500 euro.

Ma quando partiranno i rimborsi?

A partire dal 5 settembre, data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, dovremo aspettare ancora 60 giorni. Questo, infatti, è il tempo necessario affinché la piattaforma web per la richiesta dei rimborsi sia ultimata. Insomma, a meno di ulteriori ritardi sembra che fra un paio di mesi l’attesa sia finita per il bonus bici: dal 4 novembre si parte coi rimborsi!

Una volta inviata la richiesta, occorreranno probabilmente un paio di settimane per ricevere l’accredito sul conto corrente.

Rimborso: a chi spetta e cosa serve per richiederlo

Nel frattempo, è importante ricordare a chi è destinato il bonus e quali sono i documenti indispensabili per ottenere il rimborso.

Puoi ottenere il bonus non solo se hai acquistato una bicicletta, ma anche un monopattino elettrico, un hoverboard, un segway. Più in generale, qualsiasi veicolo per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica.

Devi inoltre essere maggiorenne e avere la residenza in un Comune con popolazione superiore ai 50.000 abitanti. Oppure, in un capoluogo di Regione o di Provincia o un comune delle Città metropolitane, anche con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti.

Mentre aspetti il 4 novembre, assicurati di avere tutto il necessario per richiedere il rimborso:

la fattura dell’acquisto o, in alternativa, lo scontrino parlante; lo SPID personale.

Se, invece, non hai ancora acquistato una bicicletta, ecco qualche consiglio per scegliere quella giusta.