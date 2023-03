Alexa: hai mai provato a chiederle questo? La risposta è esilarante e ti lascerà senza parole!

Cosa puoi chiedere di divertente ad Alexa? Tra i tanti comandi e le skill a disposizione ce n’è una davvero sorprendente. Ti basterà pronunciare una semplice domanda: quello che succederà è sorprendente!

L’intelligenza artificiale semplifica la vita ed è in grado di svolgere un incredibile numero di funzioni. Per questo hai forse anche tu in casa il tuo assistente vocale personalizzato. Uno tra i più famosi è quello di Amazon, Alexa. Le si può chiedere praticamente qualunque cosa, dal mettere della musica all’accendere le luci, fino a raccontare delle barzellette.

In effetti, se ne fai un uso frequente avrai probabilmente notato che il senso dell’umorismo non le manca. Non ci credi? Ci sono alcune domande che potresti porle e lei, in un baleno, risponderà con frasi a effetto che ti lasceranno a bocca aperta. Eccone una, forse la più incredibile di tutte, che ti farà scompisciare dalle risate!

Una moda recente nata sui social

Si sa, le mode vanno e vengono, ma alcune si ricordano per la loro stravaganza e particolarità. Per esempio, ti ricordi dell’assurda tendenza relativa al modo di parlare diffusasi l’estate scorsa? Se ne hai perso le tracce ti rinfreschiamo noi la memoria. Si tratta del corsivo: non la scrittura che tutti conosciamo, ma un tipo di “dialetto” a dir poco singolare.

È un linguaggio diventato virale sulla piattaforma TikTok, grazie all’allora diciannovenne Elisa Esposito. Consiste nell’allungare le sillabe alla fine delle parole, chiudendo le “o” oppure le “e”. Insomma, è una sorta di dialetto milanese dal ritmo piuttosto cantilenato.

Alexa: hai mai provato a chiederle questo? È esilarante la risposta e resterai senza parole!

La moda del corsivo ha contagiato un po’ chiunque, e qualunque cosa. Tanto che, incredibilmente, anche l’IA di Amazon ne ha fatto conoscenza. Al pronunciare alcune semplici parole, infatti, Alexa reagirà in modo inaspettato. Nello specifico, basterà dire “Alexa, parla in corsivo” e subito si assisterà a un’esilarante esibizione della tipica parlata. Per rendere maggiormente l’idea, ti consigliamo ovviamente di sperimentare in prima persona quanto detto. E allora forza, accendi Alexa: hai mai provato a chiederle questo?

Battute prese da film e serie TV

In realtà, questa è solo una delle richieste più strambe che potresti fare ad Alexa. Infatti, potresti perfino spingerla a rispondere come i personaggi delle pellicole che ami. Come? Pronunciando le loro frasi più celebri.

Per esempio, chiedile “Alexa, pillola rossa o pillola blu” per ricevere una risposta in stile Matrix. Oppure, suggerendo “Alexa, qual è la prima regola del Fight Club” intraprenderai un dialogo che ricorda molto l’iconico film con Brad Pitt.