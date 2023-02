Addio alle macchie arancioni da wc, vasca e doccia. Prova questi trucchi per rimuoverle subito

Sanitari in ceramica e in acrilico nuovi macchiati e rovinati, che tragedia. Le incrostazioni arancioni sono un problema estetico difficile da eliminare. Ma nessun problema, ecco qualche trucco per far tornare i sanitari bianchi e splendenti.

Non dobbiamo stare attenti solo alle incrostazioni di calcare e alla muffa nera che attacca i nostri magnifici sanitari. Ci può essere un altro responsabile all’attacco dietro l’angolo che macchia anche le ceramiche più pregiate. Si tratta sempre dell’acqua, ma precisamente dell’acqua al alto contenuto ferroso, è quello che causa quel colore arancione. Ora che conosciamo il responsabile, come fare per sbiancare subito i sanitari?

Addio alle macchie arancioni da wc, vasca e doccia causate dall’acqua

La colpa di questo problema va data all’acqua e al suo contenuto di ferro e di magnesio, nello specifico. In alcune zone può capitare che l’acqua corrente abbia un’alta concentrazione di questi due elementi. Sia in città che nei paesini più piccoli, ma in genere colpisce chi utilizza pozzi o ha tubature più datate. L’acqua carica di questi due elementi, mischiata ai saponi e detergenti che utilizziamo ogni giorno, provoca questa reazione. Alcuni prodotti contengono ingredienti che, a contatto anche con l’aria, scatenano più frequentemente queste reazioni e altri no. È per questo motivo che può capitare di trovare macchie arancioni anche sul pavimento, ad esempio. Ma per questo ci sono diverse soluzioni che lo renderanno brillante e una di queste è il percarbonato di sodio.

Rimedi efficaci tra prodotti chimici economici e prodotti naturali

La prima cosa a cui pensiamo è il bicarbonato, ma non è molto utile in questi casi. Serve un elemento acido, come ad esempio il limone o il pomodoro. Questi due ingredienti, grazie alla loro composizione, vanno a sciogliere le macchie arancioni che sono tipo ruggine. Sono perfetti anche per eliminare le macchie arancioni dalle posate o altri oggetti in alluminio. Bisogna lasciare agire il loro succo per almeno un paio d’ore per essere davvero efficace e poi strofinare.

Possiamo anche utilizzare dell’acido citrico, un grande aiuto della pulizia in casa per molte persone. Fantastico disincrostante è un ottimo disgorgante e anche anticalcare e costa solo 8 € al chilo.

Quanto ne serve da diluire nell’acqua per pulire i sanitari? Neanche 2 o 3 cucchiai, che corrispondono a pochi grammi, quindi è un vero affare. Se poi vogliamo utilizzare un prodotto che probabilmente abbiamo in casa e non vogliamo spendere altri soldi, ecco un rimedio. Ricicliamo la Coca Cola, magari quella aperta da un po’, e lasciamola agire per una notte sulle macchie. Il risultato è davvero sorprendente, provare per credere.

Insomma, se vogliamo dire addio alle macchie arancioni da wc, vasca e doccia dobbiamo utilizzare questi metodi. Purtroppo non possiamo liberarci del problema una volta per tutte, ma possiamo fare attenzione ai detergenti usati.