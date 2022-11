5 modi ingegnosi di usare l’acido citrico in casa e non solo per la pulizia di bagno e cucina

L’acido citrico è ormai diventato una sostanza insostituibile per gli amanti della pulizia più ecologica. Con un solo prodotto si possono creare dei detergenti efficaci per la pulizia di tutta la casa. Un bel vantaggio se andiamo anche a considerare il grosso risparmio in termini di spesa.

Ma di preciso quali sono gli utilizzi per la pulizia di questa incredibile sostanza? È vero che si può usare come ammorbidente o brillantante e che è un anticalcare? Vediamo insieme come usare l’acido citrico e scopriamo alcuni falsi miti.

5 modi ingegnosi di usare l’acido citrico in casa come anticalcare e disgorgante

Negli ultimi tempi acido citrico e percarbonato di sodio sono diventati fondamentali per le pulizie ecologiche. Avremo sicuramente visto qualche video su TikTok, su YouTube o su Instagram che parlava delle proprietà di questi prodotti. Il percarbonato, un ottimo sbiancante molto più efficace della candeggina anche per igienizzare il mocio, ad esempio. Mentre l’acido citrico vanta proprietà anticalcare al pari dei migliori prodotti in commercio.

L’acido citrico, infatti, può davvero farci risparmiare sull’acquisto di tanti detersivi al supermercato. In base all’utilizzo andremo a dosarlo in modo diverso, così da ottenere concentrazioni differenti. Possiamo utilizzarlo come brillantante per la lavastoviglie, ad esempio. Sciogliamo 150 g di acido citrico in 1 litro di acqua tiepida e una volta raffreddato versiamolo nell’apposita vaschetta.

Possiamo anche utilizzarlo per eliminare la ruggine da acciaio e alluminio, al posto del succo di limone. Se lo utilizziamo come anticalcare possiamo utilizzare la concentrazione precedente, ma come disgorgante aumentiamo a 200 g. Ricordiamoci di aggiungere anche un cucchiaio di bicarbonato se vogliamo sturare le tubature. Ma attenzione a non esagerare altrimenti la schiuma sarà troppa e allagherà tutto. Possiamo anche mischiare la soluzione ad un po’ di detersivo per piatti e usarla per pulire specchi e vetri.

Non tutti lo sanno ma si può utilizzare anche per le caramelle che frizzano

Le caramelle frizzanti sono golose e divertenti, quella sensazione di pizzicore in bocca fa sorridere grandi e piccini. Ed è proprio per creare le caramelle che frizzano che possiamo utilizzare l’acido citrico e farle direttamente a casa. Serviranno delle caramelle gommose, 1 cucchiaio di zucchero a velo, 1 cucchiaino raso di bicarbonato e 1 di acido citrico.

Mettiamo in una ciotolina lo zucchero a velo, il bicarbonato e l’acido citrico, mescoliamoli con un cucchiaino asciutto. Aggiungiamo le caramelle gommose e assicuriamoci che siano ben coperte del mix di polveri. Ora prendiamo una caramella e assaggiamola ed ecco pronte delle sfiziose caramelle frizzanti. A contatto con la saliva si scatenerà la reazione chimica che ci fa provare quel divertente pizzicore.

Ecco quindi 5 modi ingegnosi di usare l’acido citrico in casa che possono sempre tornarci utili. Ma anche se tanti sostengono che l’acido citrico sia un ottimo ammorbidente naturale, in realtà non è proprio così. È vero che contrasta la durezza dell’acqua, ma non ha alcuna funzione particolare sulle fibre dei tessuti.