Per avere un giardino degno di questo nome bastano davvero poche accortezze. Un momento fondamentale è quello della scelta degli alberi da piantare per colorare di verde il giardino. Per motivi di praticità, la scelta potrebbe ricadere su piante sempreverdi, che richiedono davvero pochissima manutenzione.

Un altro pregio? Questi alberi non sfogliano, rimanendo comunque gradevoli all’aspetto anche durante la stagione invernale. La Redazione di ProiezionidiBorsa intende spiegare perché bisognerebbe avere questi alberi sempreverdi per un perfetto giardino da villa lussuosa.

La sophora japonica

Il nome scientifico di questa pianta è Styphnolobium japonicum, ma è meglio conosciuta come Acacia del Giappone. Il nome non deve confondere, perché non si tratta dell’Acacia selvaggia, ma di una pianta dalle origini giapponesi davvero caratteristica.

Essa ha solitamente un aspetto a ombrello, con un fusto abbastanza sottile e il fogliame molto ricco. Durante la primavera essa fiorisce di bianco o di violetto. Bisogna precisare, tuttavia, che non tutti gli alberi appartenenti al genus della sophora sono sempreverdi.

Per tale motivo, occorre precisare questa volontà al momento dell’acquisto al vivaio. Le sue radici non sono troppo lunghe, per cui è possibile piantarla anche in prossimità dell’abitazione.

Magnolia

La magnolia è da sempre un albero presente in gran parte delle belle ville. Il suo fiore è di colore bianco o rosa a seconda della varietà. L’arbusto è sottile e la sua foglia è verde e lucida. È una pianta ottima da giardino perché tende a non perdere le foglie e quindi a sporcare molto poco.

Resiste bene sia al freddo che al caldo, ma in genere predilige temperature miti. Bisognerebbe avere questi alberi sempreverdi per un perfetto giardino da villa lussuosa.

L’ulivo

La pianta di ulivo ha saputo far accrescere nel tempo la sua fama. Nasce come pianta per la raccolta delle olive e la produzione di olio extravergine, ma oggi è una pianta fortemente ornamentale.

Specie quando potato a cespuglio o impreziosito nella forma, esso adorna perfettamente il giardino.

Consigliamo di piantare, nelle fessure naturali che il tronco d’ulivo possiede, delle piante grasse che conferiranno un aspetto assai scenografico.

Palme

Bisognerebbe avere questi alberi sempreverdi per un perfetto giardino da villa lussuosa, a cui si aggiungono le palme. Gli alberi da palma conferiscono il giusto tocco esotico all’abitazione e richiedono davvero poca manutenzione.

Sono piante sempreverdi di diverse varietà e famiglie. È possibile sceglierle in base al proprio personale gusto e alle proprie esigenze. Sono alberi con radici cortissime, che è possibile piantare anche vicino casa.