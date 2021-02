Amiamo leggere, ma spesso non abbiamo abbastanza tempo. Il nostro comodino si riempie spesso di libri iniziati e abbandonati. La lettura sembra quindi un passatempo relegato ai dieci minuti prima di dormire.

Ma è davvero così difficile leggere di più? Spesso infatti abbiamo in realtà abbastanza tempo, ma lo usiamo in altri modi. Per fortuna è possibile ricominciare a leggere di più. Ecco i trucchi per leggere un libro a settimana anche se non si è lettori voraci.

Organizzarsi al meglio

Tutto sta nell’organizzazione. Bisogna infatti programmare la lettura ancor prima di iniziare il libro. Come prima cosa bisogna scegliere un libro. Ovviamente la cosa migliore è iniziare da libri abbastanza corti. È veramente difficile leggere mille pagine in una settimana! Una volta deciso cosa si leggerà, bisogna fare un po’ di matematica. Bisogna infatti dividere il numero delle pagine per sette, cioè i giorni della settimana.

Il risultato ci dirà quante pagine dobbiamo leggere al giorno. Ora non resta che aprire l’agenda e organizzare le giornate. Ci accorgeremo che spesso spendiamo ore intere davanti alla tv o allo smartphone. Giorno dopo giorno possiamo provare a trasformare queste ore in un momento per leggere. È importante però anche non essere troppo severi con se stessi. Già iniziare a leggere tutti i giorni può essere una vittoria, anche se non si finisce il libro in una settimana.

Leggere in compagnia

I trucchi per leggere un libro a settimana anche se non si è lettori voraci non devono però essere applicati in solitudine. Se lo vogliamo possiamo infatti trovare un amico o un parente con cui creare un gruppo di lettura. In questo modo si può scegliere un libro e calcolare quante pagine vanno lette al giorno insieme. Se questa persona abita con noi possiamo leggere insieme.

In alternativa possiamo chiamarla o sentirla per messaggio ogni sera per scambiarci opinioni sulle pagine lette in giornata. In questo modo avremo un compagno di lettura con cui discutere del libro e che ci stimolerà a leggere ogni giorno.