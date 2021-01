Finite le feste, fra aperitivi, cenoni, spuntini e brindisi vari oltre che appesantiti è inevitabile sentirsi anche un po’ intossicati da un’alimentazione inusuale e ricca di grassi. Facile che si facciano sentire i primi fastidi di stomaco o intestinali, ragion per cui meglio correre ai ripari! Quindi bisogna cominciare la fase detox e magari provar a buttar giù quei fastidiosi chiletti di troppo accumulati.

Partiamo dal presupposto che sarebbe opportuno seguire uno stile di vita sano. Quindi oltre alla cura dell’alimentazione non bisogna dimenticare di fare un po’ di movimento. Che si scelga footing, walking, palestra, nuoto, non fa troppa differenza, l’essenziale è muoversi! Possibilmente divertendosi! In questo modo non solo si bruceranno più calorie, ma si dimagrirà più velocemente e si proverà una sensazione generale di benessere. Se si dispone di poco tempo, ma di molta buona volontà, una soluzione possono essere le varie app di fitness a pagamento e non, facilmente scaricabili sugli smartphone che forniscono workout per tutte le esigenze.

Quali alimenti scegliere?

La natura fortunatamente ci viene in aiuto, mettendoci a disposizione tanti prodotti facilmente reperibili per raggiungere il nostro scopo. È chiaro che le esagerazioni faranno male in qualsiasi caso. L’ideale sarebbe sempre farsi seguire da un nutrizionista da cui farsi elaborare un piano alimentare personalizzato. Dopo queste dovute premesse, esagerato durante le feste? Ecco cosa mangiare per smaltire i chili di troppo.

La rucola

Una vera miniera di nutrienti, è ricca di fibre, sali minerali e vitamine. In particolare il potere dimagrante della rucola deriva dalla vitamina C che agevola la sintesi di carnitina un amminoacido in grado di velocizzare il metabolismo. Inoltre il ricco apporto di fibre aumenta il senso di sazietà e aiuta a controllare i picchi glicemici. Grazie alle sue proprietà diuretiche favorisce l’eliminazione dei liquidi in eccesso contrastando la ritenzione idrica. Bevuta in un infuso o mangiata cotta aiuta a depurare il fegato.

Finocchio

Anch’esso un alleato prezioso per dimagrire e depurarsi, grazie alle sue proprietà diuretiche e lassative. Il gran contenuto in acqua e fibre inoltre aiuta a raggiungere più facilmente il senso di sazietà. Infine cosa non meno importante favorisce l’eliminazione dei gas intestinali che sono spesso un antipatico effetto collaterale dei bagordi natalizi.

Esagerato durante le feste? Ci aiuta il sedano

Composto per il 95% da acqua, idrata e depura l’organismo liberandolo dalle tossine e migliorando la ritenzione idrica. Aiuta a regolare il colesterolo e migliora la circolazione. Ha un bassissimo apporto calorico e fornisce un grosso apporto di vitamine, sali minerali e fibre di cui si può giovare sia che lo si mangi crudo che cotto. Bevuto frullato in combinazione con ananas e cetriolo potenzia la sua azione depurativa.

Frutti rossi

Alcuni studi sostengono che grazie alla presenza dei flavonoidi e delle antocianine, da cui deriva il loro caratteristico colore blu/rosso, favoriscano il dimagrimento. Più in generale essendo ricchi di antiossidanti contrastano l’invecchiamento cellulare, hanno funzione vasoprotettrice, aiutano a contrastare la cellulite e stimolano il metabolismo. Possono però provocare reazioni allergiche in soggetti predisposti quindi bisogna fare attenzione.

Asparagi

Grazie all’asparagina, un aminoacido che stimola l’attività dei reni, hanno un’importante azione diuretica e depurativa, contribuiscono quindi ad eliminare liquidi e scorie in eccesso. Grazie al grande contenuto di fibre, facilitano la perdita di peso e il transito intestinale, prevenendo la stipsi e la sindrome del colon irritabile. Non essendo alimenti acidi sono utili anche in caso di gastriti o bruciori di stomaco.

Yogurt greco

Esagerato durante le feste? Ecco cosa mangiare per smaltire i chili di troppo, anche per quanto riguarda gli spuntini.

Valida alternativa alla panna in alcune ricette, ricco di nutrienti per la colazione o la merenda e più saziante rispetto agli yogurt comuni, lo yogurt greco è ormai di uso comune. È una grossa fonte di proteine preziose per costruire muscoli e massa magra, il che lo rende un alimento molto in uso fra gli sportivi. Essendo povero di sodio è perfetto per chi soffre di ritenzione idrica, gonfiore o cattiva circolazione. È chiaro che bisogna preferire tipi privi di zuccheri.

Tè verde

Il suo contenuto in metilxantine, sostanze chimiche importanti per stimolare la lipolisi, lo rendono utile per favorire la perdita di peso e accelerare il metabolismo. Possiede inoltre un blando effetto diuretico, contrastando così la ritenzione idrica. Grazie al contenuto in catechine, una speciale categoria di potenti flavonoidi antiossidanti, aiuta a regolare la pressione sanguigna e a migliorare la circolazione.

Cioccolato

Dulcis in fundo, lui, il cioccolato, rigorosamente fondente, con una percentuale pari all’ 81% di cacao! Infatti pare che mangiandone 42 gr al giorno, si può ottenere una perdita di peso pari al 10% in più rispetto a diete che lo bandiscono. Inoltre essendo una fonte di bioattivi e antiossidanti rallenta l’azione dei radicali liberi e contrasta l’invecchiamento cellulare.

Esagerato durante le feste? Ecco cosa mangiare per smaltire i chili di troppo, ma avvalendosi di un po’ di buon senso, mai esagerare! Questo elenco fornisce solo delle indicazioni generiche che vanno inserite all’interno di un’alimentazione equilibrata. Bisogna quindi immettere nell’organismo il giusto apporto di proteine e carboidrati. Mai dimenticare inoltre di bere tanta acqua, almeno un litro e mezzo o due al giorno per depurare e idratare l’organismo.

Una ricetta sana e perfetta per un regime dietetico e depurativo è la zuppa di sorgo, un cereale dalle grandi proprietà adatto anche ai celiaci.