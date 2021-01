Panettoni, pandori, torroni e spumanti non si smaltiscono di certo da soli. Per questo, dopo le feste, può essere utile dedicarsi a un po’ di sana attività fisica. Non serve diventare dei culturisti chiaramente, ma per rimettersi in sesto dopo le abbuffate natalizie sarà necessario qualche sforzo.

Dunque, prendiamo la vecchia tuta da ginnastica e indossiamola con grande spirito di sportività. Il passo successivo è quello di scaricare le app per mettersi in forma dopo le feste. Vediamo insieme quali sono.

Keep, il trainer a domicilio

Si tratta di un’app ben organizzata e molto apprezzata dall’utenza. Appena scaricata sullo smartphone sottopone una serie di domande al fruitore.

Tra queste, vi è “qual è l’obiettivo perseguito”. Si può dunque scegliere tra: “perdere peso”, “ottenere aumenti muscolari” o semplicemente “essere più attivo”. Inoltre, richiede i dati personali, relativi al peso, alla data di nascita, a eventuali esperienze negli esercizi e al lavoro svolto.

Sulla base delle informazioni fornite, l’app provvede alla pianificazione dell’attività fisica individuale. Il database dell’app mette a disposizione circa 400 esercizi di vario tipo. L’utente può scegliere se fare cardio, tonificazione o esercizi mirati per la perdita di peso.

Sworkit: Personal Trainer

Quest’app è disponibile in versione freemium. Vale a dire che dopo un numero limitato di sedute di fitness, sarà necessario pagare un abbonamento per poterla usare. Anche quest’app sottopone un questionario sulla base del quale viene modulato un piano settimanale di allenamento.

Il database contiene oltre 200 esercizi e la modalità di allenamento può essere standard o personalizzata. Ciò che rende molto attraente questa applicazione è l’interval training. Grazie a questo metodo di possono eseguire esercizi scelti in maniera randomica dall’app. In questo modo il corpo non si abituerà a fare sempre le stesse cose.

Virtuoso

Il nome dell’app descrive alla perfezione le sue caratteristiche. È un’app virtuosa perché consente a chi la usa di guadagnare, allenandosi. Meglio ancora, più ci si allena più si guadagnano crediti.

Qualcuno si chiederà, giustamente, cosa si può fare con questi crediti. Semplice! Si possono vincere numerosi prodotti legati al benessere come bilance, corsi di yoga, misuratori di pressione. E, ancora, massaggi, buoni per l’acquisto di abbigliamento tecnico e sedute di fisioterapia. Insomma, conviene molto.

Quest’app intelligente, inoltre, offre la possibilità di monitorare il ciclo sonno-veglia e di seguire dei percorsi di meditazione.

Ecco, dunque, le app per mettersi in forma dopo le feste.