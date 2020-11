Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Come fanno star e modelle che calcano le migliori passerelle a essere sempre così perfette? La bellezza naturale è qualcosa d’innato, ma esistono tantissimi piccoli trucchi che non possono che valorizzarla. A tutti sarà capitato di notare la comparsa di un brufolo o di qualsiasi altro inestetismo proprio in un’occasione speciale. E allora come risolvere? Con il correttore, è ovvio. Ecco, quindi, la guida a quale colore di correttore usare per ogni zona e difetto del viso.

Come coprire brufoli e occhiaie sul viso

Si parte proprio dai brufoli, fastidiose imperfezioni della pelle che provocano un generale senso d’insicurezza. Se poi, la loro comparsa, coincide con il giorno tanto atteso di una ricorrenza, la sensazione di panico che ci assale è assicurata. Non tutti sanno che, per coprire i brufoli, basta utilizzare un correttore di colore verde, che neutralizzerà il rossore dell’imperfezione. Per coprire il verde e, prima dell’applicazione del fondotinta, sarà sufficiente applicarvi sopra del correttore del colore della propria pelle. E, per consentire al correttore di durare di più, spennellare un velo di cipria sopra che fisserà il tutto.

Per le occhiaie, invece, bisogna fare un distinguo. Per le occhiaie poco pronunciate e dai colori non troppo alterati, è sufficiente un correttore del colore della propria pelle o lievemente più chiaro. Quando, però, l’occhiaia è scura e pronunciata, bisogna applicare del correttore aranciato che neutralizzerà e contrasterà il nero sottostante. Se si vuole illuminare lo sguardo, applicare invece un correttore color porcellana, utile anche a illuminare la zona T del viso. Tale ultima zona è una T immaginaria che si disegna partendo dalla fronte fino ad arrivare a naso e mento.

Soluzione per chi soffre di couperose e occhiaie gialle

La guida a quale colore di correttore usare per ogni zona e difetto del viso prosegue con i rossori tipicamente presenti su chi soffre di couperose. La scelta del colore di correttore perfetto si basa su studi sui colori complementari. In parole povere, basta contrastare il colore dell’imperfezione che si vuole coprire, con il suo colore complementare. Nel caso di couperose, ossia il rossore diffuso su alcune zone del viso, basta contrastare il rosso con il suo colore complementare: il verde. Il correttore verde anche qui, cioè, sarà la soluzione.

E per chi ha una pelle con un sottotono eccessivamente giallo? Basta utilizzare il viola, che neutralizzerà l’effetto pallido giallastro del viso. Al contrario, per pelli eccessivamente spente, utilizzare il correttore rosa. La guida a quale colore di correttore usare per ogni zona e difetto del viso termina con il correttore giallo. Esso, infatti, deve essere utilizzato tutte le volte in cui si vuol minimizzare le occhiaie più violacee.