Le vacanze di Natale si avvicinano sempre di più e molte famiglie pensano di sfruttare questo periodo per rinnovare la casa. Durante questi momenti spesso ci si dimentica dei termosifoni. Può capitare di dare il bianco all’intera casa e non accorgersi che anche i termosifoni avrebbero bisogno di una mano di vernice.

Se i nostri termosifoni sono vecchi o pezzi di colore si stanno staccando, è arrivato il momento di riverniciarli. Ma come possiamo fare in questi casi? Come verniciare i termosifoni di casa da soli e in poco tempo? Oggi, gli Esperti di ProiezionidiBorsa spiegheranno come farlo in pochi e semplici passaggi.

Pretrattare il calorifero

Nel caso in cui i termosifoni di casa presentino ruggine o abbiano del vecchio colore che si sta staccando, è necessario trattarli prima di verniciarli. Prima di tutto, però, spegniamoli e prepariamo la stanza. Mettiamo della carta di giornale per terra e sulla parete dietro al termosifone e fissiamola con dello scotch di carta. In questo modo proteggeremo muri e pavimenti da spruzzi di colore.

Per togliere piccole parti di ruggine dal termosifone basta passare della carte vetrata o grattare con una spatola. Procediamo nello stesso modo per togliere il vecchio strato di colore. Se invece il nostro termosifone sembra essere danneggiato o troppo arrugginito, non esitiamo a chiamare un professionista.

Come verniciare i termosifoni di casa da soli e in poco tempo

Possiamo verniciare i termosifoni di casa da soli utilizzando prodotti appositi. Prima di passare la vernice, stendiamo uno strato di antiruggine su tutto il termosifone. Ricordiamoci che per questa operazione la superficie dei termosifoni deve essere completamente fredda.

Procuriamoci quindi uno smalto da termosifone e dei pennelli adatti per raggiungere anche le parti più insidiose. Stendiamo con questi pennelli la prima mano di smalto. Lasciamo quindi asciugare seguendo le indicazioni riportate sulla confezione del prodotto. A questo punto possiamo dare la seconda mano di smalto e otterremo dei termosifoni come nuovi!