Una dieta vegana non fa bene soltanto al pianeta e agli animali. Se è equilibrata, la dieta vegana è anche la migliore per la nostra salute. Non solo, ci permette di sperimentare una cucina semplice e gustosa (ecco un primo piatto etnico da leccarsi i baffi). La dieta vegana ci regala anche dolci leggeri, buonissimi e che non fanno ingrassare.

Ecco una ricetta per dei biscotti vegani con cioccolato e avena semplicissimi e veloci, pronti in 20 minuti.

Biscotti vegani con cioccolato e avena semplicissimi e veloci

a) 120 gr di farina 00

b) 200 gr di fiocchi d’avena

c) 100 ml di olio di semi

d) 150 ml di latte vegetale (ad esempio soia, riso, avena)

e) 10 gr di lievito per dolci, va bene anche il lievito vanigliato

f) 80 gr di zucchero bianco o di canna

g) 60 gr di cioccolato fondente

Procedimento

Il procedimento è semplicissimo. Prendiamo il cioccolato fondente e sminuzziamolo in piccoli pezzi. Possiamo utilizzare un coltello normale oppure una lama a mezzaluna per fare più in fretta.

Mettiamo il cioccolato così sminuzzato in una ciotola capiente. Aggiungiamo la farina, i fiocchi d’avena, il lievito, e lo zucchero. Mescoliamo, e poi lentamente cominciamo ad aggiungere gli ingredienti liquidi: l’olio e il latte vegetale.

Attenzione a mescolare bene

Mescoliamo continuamente e energicamente per evitare che si formino dei grumi. Possiamo aiutarci con una frusta. Il composto deve rimanere abbastanza denso, perché dovremo maneggiarlo per dare forma ai nostri biscotti. Se risulta troppo liquido aggiungiamo della farina poco alla volta.

Una volta raggiunta una buona consistenza, creiamo i nostri biscotti. Prendiamo una teglia e adagiamo sopra un foglio di carta da forno. Poi prendiamo con le mani il composto e creiamo delle palline.

Inforniamo la teglia con i nostri biscotti in forno preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti.

A fine cottura, tiriamo fuori i biscotti e aspettiamo che si raffreddano. Rimarranno morbidi e croccanti.

Ora potete servire i vostri biscotti vegani con cioccolato e avena semplicissimi e veloci.