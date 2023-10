Birkenstock donna: i modelli alla moda e quanto costano le scarpe indossate da Gigi Hadid e Valentina Ferragni

Le Birkenstock sono scarpe di tendenza che anche le star indossano. Sul sito ufficiale o presso i rivenditori certificati se ne possono acquistare di diverse tipologie, per ogni stagione. Ma quanto costa un paio di queste calzature? Vediamo il valore dei modelli più alla moda e come abbinarli.

Al giorno d’oggi, quando si parla di moda non ci si può scordare di citare le Birkenstock. Queste calzature stanno facendo impazzire sia i Vip che la gente comune. Certo, i costi non sono dei più economici, ma lo sforzo nell’acquisto potrebbe ripagare decisamente. Una volta indossate, infatti, faremo un figurone in ogni situazione. Proprio perché ormai si possono abbinare coi look più svariati, dal casual fino alle occasioni formali. Dunque, scopriamo i pezzi da avere nella scarpiera e i relativi costi.

Una moda che impazza anche tra i Vip

Anche se adesso corrispondono a un pezzo chic e al passo coi tempi, le Birkenstock non si consideravano trendy in passato. Solo a partire dal 2013 ci fu la rivoluzione che permise a queste calzature di imporsi nel panorama modaiolo. Nel tempo divennero un trend così forte che anche le star dovevano averne per forza un paio in casa. E ancora oggi, celebrità del calibro di Gigi Hadid e Valentina Ferragni le portano con stile e sicurezza.

Tra le Birkenstock donna, i modelli alla moda sono vari. Tra questi ci sono le Boston, che si abbinano in mille modi diversi. Quelle color cognac stanno bene con pantaloni crema a gamba morbida e shirt bianca. Un bel blazer oversize completerà al meglio l’outfit. Se volessimo virare sui sandali, invece, potremmo puntare sul modello Arizona. Si possono portare anche quando fa freddo con un paio di calze nere, camicia di seta e jeans a sigaretta.

Birkenstock donna: i modelli alla moda hanno questi prezzi

Le scarpe che abbiamo recentemente visto ai piedi di Gigi Hadid e Valentina Ferragni sarebbero le medesime. Si tratterebbe di un paio di Birkenstock Boston in versione sandalo. Queste calzature si trovano solitamente in pelle e hanno colorazioni differenti come verde, nero e marrone. Il range di prezzo varia, di norma, tra i 100 e i 150 euro. Per esempio, la variante chiusa con l’interno furry verrebbe sui 160 euro. Il modello con tomaia in pelle e suola EVA, invece, costerebbe tra 90 e 115 euro. Per le più freddolose ci sono anche quelle in lana, così da avere la giusta copertura per le serate invernali. Le si potrebbe portare a casa per circa 100 euro.