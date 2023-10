Fine anno strepitosamente fortunato e ricco di successi per ben 4 segni zodiacali. Lo dice l’oroscopo cinese, nell’anno del Coniglio 

Scopriamo insieme quali saranno i segni zodiacali più fortunati per quest’ultimo trimestre del 2023 secondo le previsioni dell’oroscopo cinese.

Le vacanze sembrano appena finite eppure siamo già in autunno. Ci troviamo nell’ultimo trimestre dell’anno. Senza neppure che avremo il tempo di accorgercene, ci ritroveremo a ridosso di Natale, e con un nuovo anno alle porte. Per gli amanti dell’astrologia, sarà quindi interessante sapere come si concluderà questo 2023. Per le previsioni di fine anno, abbiamo scelto di consultare l’oroscopo cinese.

Fine anno strepitosamente fortunato e ricco di successi per 4 segni

Per il calendario cinese, il 2023 è l’anno del Coniglio. Al segno del Coniglio appartengono tutte le persone che sono nate nei seguenti anni: 1951, 1963, 1975, 1987 e 1999. Il Coniglio possiede un carattere tranquillo e pacato. Cerca di evitare i conflitti. Inoltre, i soggetti di questo segno si distinguono anche per il loro forte senso di responsabilità. Grazie a queste caratteristiche, il Coniglio riesce a mantenere la calma e ad affrontare con impegno e determinazione anche le situazioni avverse e i periodi non proprio brillanti che potranno sorgere in questi ultimi 3 mesi dell’anno. Così facendo, il Coniglio riuscirà sempre, anche se a volte con fatica, a portarsi a casa le soddisfazioni che merita.

Ecco gli altri 3 segni zodiacali benedetti dalla fortuna

Abbiamo detto che per l’oroscopo cinese sarà un fine anno strepitosamente fortunato e ricco di successi per 4 segni. Oltre al già citato Coniglio, i fortunati saranno altri 3 segni, affini al segno del Coniglio. Ci riferiamo specificatamente a:

Maiale (1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019);

Capra (1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015);

Cane (1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018).

Anche per questi 3 segni, la fine del 2023 porterà successi e soddisfazioni. Ma nulla sarà regalato. Per riuscire a ottenere risultati importanti soddisfacenti, sarà necessario lavorare con impegno e, alla fine, la soddisfazione sarà ancora di più.

Lavoro, amore e salute

Analizziamo quindi le previsioni di questi ultimi 3 mesi dell’anno per quanto riguarda i principali settori della vita. Lavorando strenuamente e cercando di consolidare collaborazioni importanti, tutti e 4 i segni prima citati concluderanno il 2023 con ottimi affari, siglando importanti trattative che frutteranno significative rendite.

In amore, chi è ancora single potrà fare incontri interessanti, mentre le coppie già collaudate avranno modo di rafforzare il loro legame puntando soprattutto su valori fondamentali come la sincerità e il rispetto reciproco.

Infine, Coniglio, Capra, Cane e Maiale, godranno di ottima salute. Visto il carico lavorativo e gli impegni, è molto importante che questi segni si dedichino al loro benessere mentale, passando molto tempo all’aria aperta. La connessione a diretto contatto con la natura permette infatti di ricaricare le energie positive. Questo è il momento giusto anche per cominciare a coltivare un hobby.

Lettura consigliata

Comode e perfette in ogni occasione, sono queste le scarpe dell’autunno 2023: ecco 3 modelli a meno di 40 euro