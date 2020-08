Binge Drinking: è vero che non mette a rischio la salute? Nel 2018, su 58.658 incidenti d’auto rilevati da Polizia e Carabinieri, 5097 vedevano coinvolti nella dinamica una o più persone che avevano assunto alcol nelle ore precedenti. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), nello stesso anno il 43% dei quindicenni e il 37% delle quindicenni italiani ha fatto Binge Drinking. Ma a cosa si riferisce esattamente questo termine? Nel linguaggio giovanile si utilizza per designare un massiccio consumo di alcol circoscritto al fine settimana. La sua traduzione letterale è infatti abbuffata alcolica. Pare sia diffusa la credenza che consumare alcol solamente una volta a settimana, anche se in grande quantità, non faccia male. La redazione di Proiezionidiborsa sfaterà questo falso mito.

Binge Drinking: è vero che non mette a rischio la salute?

Falso. Nel corso dell’abbuffata alcolica chi partecipa ingerisce grandi quantità di alcol in un breve lasso di tempo. Si parla di oltre 60 g, che corrispondono all’incirca a 5-6 bicchieri! Sembra infatti piuttosto strano che questo possa salvaguardare da eventuali danni al fegato, per non citare il rischio immediato qualora ci si metta alla guida dopo avere bevuto. Specialmente considerando che lo scopo è deliberatamente quello di ubriacarsi.

A fare la differenza è anche il lasso di tempo ridotto in cui questi alcolici vengono consumati e il fatto che, spesso, a bere così smodatamente siano ragazzi di neanche diciotto anni.

Secondo gli esperti, fino al raggiungimento della maggior età i giovani dovrebbero infatti evitare di bere persino un bicchiere d’alcol al giorno. Non solo il loro fegato non riesce a smaltire le dosi di etanolo ivi contenute come dovrebbe, ma quest’ultimo interferisce con il normale sviluppo celebrale.

Tuttavia, questo non vuol dire che gli adulti siano esenti da norme di sorta. Secondo le più recenti linee guida, le donne sino ai 64 anni possono bere un massimo di un bicchiere di vino al giorno, gli uomini due. Dopo i 64 anni, anche gli uomini dovrebbero optare per un solo bicchiere al giorno.

