Verso un importante setup degli indici USA?

I corsi dei principali indici USA stanno andando verso un importante setup?

Quali le basi economiche, tecniche e cicliche a supporto di questa tesi?

Verso un importante setup?

Dedichiamo queste analisi allo S&P 500, ma considerazioni analoghe possono essere fatte su altri indici, come vedremo in successivi articoli.

Setup economico

Diverse sono le metodologie tecniche e cicliche, che possono consentirci di individuare rilevanti, potenziali punti di svolta delle quotazioni di un asset.

Poi, certo, questo non basta per poter affermare il verificarsi di una inversione.

Occorrono anche segnali di conferma, in particolare la rottura di determinati livelli di supporto o resistenza.

Ma un aspetto particolarmente interessante, è quello che riconduce al concetto di setup economico.

Si tratta di individuare potenziali svolte basate su indicatori economici che, correlati alle dinamiche dei mercati secondo taluni paradigmi, potrebbero anticipare, in base a determinati segnali, alcune svolte.

In tal senso, alcuni miei studi sulla curva dei rendimenti avevano evidenziato, sin dal 2019, la possibilità di una svolta ribassista nel 2020, ed in particolare un setup ricompreso nei mesi estivi, con maggior probabilità di svolta ribassista tra agosto e settembre.

Tale proiezione si basava, in particolare, proprio sulla curva dei rendimenti USA.

Ma anche altre indicazioni, desunte invece dall’analisi tecnica, paiono confermare tale indicazione, a partire da metodi di Gann.

Setup di Gann

Analizziamo i seguenti grafici, basati su setup temporali di Gann.

Il primo è un grafico a barre mensili dello S&P 500, il secondo un grafico dello stesso indice, ma a barre annuali.

Le frecce gialle evidenziano una lineetta verde, che indica degli importanti setup temporali.

I due grafici ci indicano, quindi, che sia l’anno 2020, sia il mese di agosto, rappresentano due importanti setup, in coerenza con le indicazioni che provenivano dalla curva dei rendimenti.

Cicli di lunghissimo termine

Il seguente è un grafico che segue una interpretazione di possibili cicli di lunghissimo termine, che potrebbero essere individuati sull’indice a stelle e strisce.

Notiamo che da tempo le quotazioni sono entrate in quello che dovrebbe rappresentare il quarto ed ultimo sottociclo del ciclo in corso, e la sua parte maggiormente ribassista, quella destinata ad accogliere un rilevante top.

Tale modello non ci aiuta ulteriormente ad inquadrare più precisamente il top, ma conferma l’ipotesi che siamo comunque in un’area temporale di probabile massimo, e ovviamente più le quotazioni si inoltrano in tale contesto temporale, maggiore è la probabilità di incontrare un top.

Analisi di Magic Box

Il seguente grafico si basa su un’analisi condotta sul lunghissimo termine con il metodo proprietario Magic Box.

La retta orizzontale rappresenta un livello target del metodo sul lungo/lunghissimo termine, già coincidente con il massimo di febbraio scorso.

Ora le quotazioni si trovano a poca distanza.

La retta obliqua, in corrispondenza della sua intersezione con la retta orizzontale, evidenziata dalla freccetta rossa, individua un setup temporale, coincidente, ancora una volta, con il mese di agosto.

Conclusioni: diverse metodologie di analisi convergono nell’indicare in agosto un probabile setup. Ma questo non significa necessariamente inversione. Un segnale in tal senso interverrebbe solo a partire da una chiusura inferiore al minimo della precedente barra mensile.

Viceversa il superamento dell’attuale area spazio/temporale di resistenza, spingerebbe le quotazioni ancora più in alto, indirizzandole verso un target superiore ai 4000 punti, ma ci sarà modo di tornare sull’argomento, in successivi articoli, dettagliando maggiormente la dinamica delle quotazioni in caso di segnali di conferma rialzista in tal senso.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT“