Lo stile shabby chic conta ormai migliaia di appassionati anche in Italia. Questo design ha come nucleo fondamentale il gusto per i mobili, tessuti o utensili che abbiano un passato da raccontare. Nella filosofia che ancora oggi ispira Rachel Aswell, la madre fondatrice dello Shabby, c’è proprio l’intento di conservare ciò che è “vissuto”. Dai lontani anni Ottanta questo design si è evoluto. Ora sono materiali nuovi di zecca ad essere trattati in modo da ricevere quel soffio polveroso tipico di questo stile. In questo articolo vedremo come decorare una parete dando ad oggetti di uso quotidiano una patina shabby.

Bianco o tortora e verde menta, ecco come decorare una parete in stile shabby chic con cassette della frutta e cornici

Tipico dello stile shabby chic è l’effetto decapato. Si tratta di una parvenza di legno usurato, effetto appositamente creato per dare quell’alone di antico che caratterizza questo design. Prendiamo quindi una semplice cassetta della frutta in legno. Con della carta vetrata a grana media la levighiamo rendendone le superfici lisce. Ora stendiamo su tutta la cassetta un impregnante per legno scuro. I colori possono essere noce scuro o addirittura wengè. Dopo aver fatto asciugare, strofiniamo tutta la superficie con una candela bianca. A questo punto stendiamo a pennello l’idropittura bianca. Se abbiamo imbiancato casa e ci fosse rimasta della pittura inutilizzata, è arrivato il momento di farne buon uso. Aspettiamo che l’idropittura sia asciutta e poi con della carta vetrata fine, grana 120, strofiniamo leggermente l’intera cassetta, soprattutto gli angoli. Avremo così, ottenuto un effetto decapè. Ripetiamo l’operazione per le cassette di cui necessitiamo.

Le cornici

Procuriamoci delle cornici per foto in legno e dei fregi che possiamo trovare in tutti i bricolage. Con la colla vinilica incolliamo i fregi in alto o agli angoli della cornice. Ripetiamo il procedimento di verniciatura con effetto decapato come da descrizione. Quindi seguiremo gli step:

impregnante per il legno scuro;

cera di candela;

idropittura;

carta vetrata.

I colori shabby

Lo shabby chic ha una propria gamma di colori che vanno dalle tinte polverose del rosa antico al cipria fino al tortora. Il bianco è il colore principe della tavolozza shabby a cui uniamo tutte le varianti del verde, dal salvia al menta. Per ottenerli con il processo appena spiegato basterà mischiare all’idropittura bianca dei colori acrilici di queste tinte ma con un tono più scuro. Questo garantirà la giusta gradazione dovendo mixare l’acrilico con l’idropittura bianca.

Per una decorazione unica, appendiamo a parete le cornici alternate alle cassette che fungano da mensole. Per completare la decorazione mettiamo delle cassette dei mazzolini con muscari o lavanda. Ancora, per la colorazione potremmo scegliere fra bianco o tortora e verde menta a nostro piacimento.

Lettura consigliata

Vecchi dischi o merletti, mobili shabby o vestiti vintage, ecco dove fare buoni affari nei migliori mercatini dell’usato e d’antiquariato