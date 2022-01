Le giornate tornano poco a poco ad allungarsi e in attesa che fra due mesetti faccia capolino la primavera, alcuni fiori stanno già sbocciando. Se stiamo cercando dei fiori che già ora, a febbraio, colorino i nostri balconi e giardini così vuoti nella stagione fredda, ecco cosa potremmo acquistare. Parliamo di acquisto perché, come già spiegato, questi splendidi fiori di cui tratteremo vanno piantati in autunno. In questo periodo, comunque, li troviamo in commercio un po’ ovunque nelle serre, nei garden center e a volte persino nei supermercati. Vediamo allora di quali fiori si tratta e come prendercene cura.

Oltre a viole ed anemoni, questi fiori blu dal profumo intenso rallegreranno i nostri balconi e giardini invernali a partire da febbraio

Già da febbraio spuntano i primi fiori dei Muscari. Si tratta di una pianta bulbosa della famiglia delle Liliacee, che ha uno sviluppo abbastanza modesto. Sono varietà abbastanza minute, possono raggiungere infatti solo i 15 centimetri. Hanno un apparato fogliare di un bel verde vivace di tipo nastriforme mentre dal bulbo partano gli steli. Il fiore è di una bellezza elegante e delicata con minuscole campanelle riunite in pannocchie. I colori in cui si possono trovare i Muscari sono il rosa, il bianco, il viola o l’azzurro ma il blu è la gradazione più diffusa.

Come coltivare i Muscari?

I Muscari si posizionano al sole ma sopportano bene anche la mezz’ombra. Non richiedono molta acqua, solo nel periodo di fioritura andranno annaffiati quando vediamo il terreno asciutto. Si possono concimare anche durante il primo periodo di fioritura con un concime per bulbose.

In vaso e in terra piena

I Muscari si coltivano sia in vaso che in terra piena e non occorre dissotterrarne i bulbi in inverno perché sopportano il gelo. Se il vaso fosse troppo piccolo, invece, si possono trapiantare in uno più grande in qualsiasi momento. Facciamo sempre attenzione al substrato perché dovremo utilizzare un terreno ben drenato per evitare il marciume del bulbo. L’ideale è mischiare torba, sabbia e concime organico.

Le decorazioni di casa

Questi piccoli fiorellini possono darci molte soddisfazioni anche recisi. Se amiamo lo stile shabby chic o country, i Muscari possono essere collocati in piccole ampolle di vetro da esporre come centrotavola. Completiamo con un nastro di raso in nuance.

Ecco perché oltre a viole ed anemoni, questi fiori blu renderanno i nostri balconi coloratissimi.