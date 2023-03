Bianca Balti si racconta: dagli abusi subiti al rapporto con la figlia

La top model italiana Bianca Balti si racconta in una intervista esclusiva a “Belve”, il programma su Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. Una storia di dolore, di abusi e di rapporti persi con la figlia, a causa della droga, che però oggi tornano a fiorire.

Una puntata sicuramente ricca di contenuti e abbastanza choccante quella di “Belve”, il programma televisivo di Francesca Fagnani passato in prima serata. Tantissimi gli ospiti della serata, ma quella che ha fatto il giro del web è stata senza dubbio l’intervista a Bianca Balti.

La top model italiana, oggi riconosciuta a livello internazionale, ha raccontato se stessa a 360 gradi. Un’intervista molto personale che non ha lasciato alcun dubbio o segreto allo spettatore. Nella chiacchierata con Francesca Fagnani la modella ha raccontato del suo periodo buio, nel quale frequentava rave e faceva uso di droghe.

“A 18 anni ho subito uno stupro. Ero a un rave, in stato di ebbrezza, non ero lucida. É successo con un ragazzo che avevo conosciuto quella sera e che mi piaceva. Da un bacio si è passati alla violenza”, ha infatti raccontato la modella. “L’ho cercato per tantissimo tempo, andavo a tutti i rave sperando di rincontrarlo giusto per fare pace con l’idea che magari c’era una storia e non uno stupro”, ha poi continuato la Balti.

Bianca Balti si racconta a tutto tondo

Bianca Balti ha poi raccontato il suo periodo scuro dove voleva quasi smettere di vivere dopo aver provato quasi tutte le droghe. “Ho smesso quando non ce la facevo più, quando non avevo più voglia di vivere. Quello è stato il momento più basso. Avrei voluto morire, ma siccome non ero abbastanza coraggiosa da togliermi la vita, allora ho detto proviamoci”. E il successo nella moda è arrivato. Infatti oggi è uno dei volti della moda più noti e riconoscibili.

Ospite del podcast di Luca Casadei “One More Time”, ha raccontato del suo rapporto con la figlia, Matilde, che abbiamo visto qualche giorno fa alla sfilata di Off-White in una mise blu elettrico. Dopo la fine della relazione con il padre di Matilde, da New York Bianca tornò a vivere in Italia con la bambina. “Ricomincio con le feste. Lasciavo mia figlia dai nonni, a Lodi, e io andavo di uomo in uomo, passando per la droga. Era una vita disfunzionale, non ero felice, ma me ne accorgo solo ora. Ho passato tre anni così”, ha dichiarato nel podcast.

Una vita fatta di alti e bassi, ma che trova un lieto fine. Oggi Bianca e Matilde hanno un bellissimo rapporto anche se vivono separate: Matilde vive con il padre a Parigi, mentre Bianca in California con la secondogenita Mia. E così Bianca Balti si racconta a tutto tondo sia nella puntata di “Belve” sia nel podcast di Casadei.