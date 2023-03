3 errori che rovinano le tue torte facendole gonfiare e somigliare ad un vulcano. E tu li commetti?

Hai voglia di mangiare una torta preparata da te? Fai attenzione ad evitare gli errori di cui parleremo in questa guida. Infatti, l’occhio vuole la sua parte e per ottenere un dolce bello da vedere devi evitare di fare alcune cose che lo faranno gonfiare e crepare. Si tratta del cosiddetto ‘’effetto vulcano’’, temutissimo da chi si cimenta nella preparazione di una torta. Scopri come evitarlo ed ottenerne una perfetta.

Immagina di aver messo tutto te stesso nella preparazione di una torta, per poi tirarla fuori dal forno e scoprire che si è spaccata al centro. Più che ad un dolce, somiglia ad un vulcano in miniatura!

Non è certamente quello che immaginavi e che volevi ottenere, specialmente se hai degli ospiti e vuoi fare bella figura. Un vero e proprio peccato, insomma, e, sebbene la torta non sia da buttare, potresti sicuramente esserci rimasto male.

Se ti è già successo, ti sarai chiesto come evitare che la tua torta si gonfi e si crepi al centro. O magari vuoi semplicemente scongiurare il rischio di ottenere quest’effetto. Ti mostreremo quindi i 3 errori che rovinano le tue torte facendole gonfiare e come evitarli.

Non usi la carta forno

Credi che la carta forno sia un inutile spreco di soldi? Ebbene, in realtà ti sbagli. Uno degli errori più comuni è proprio evitare di utilizzarla.

Infatti, senza di essa l’impasto potrebbe riscaldarsi troppo e attaccarsi alle pareti. Quando ciò avviene, una volta cresciuto è molto probabile che il dolce si spacchi al centro, causando ‘’l’effetto vulcano’’ di cui abbiamo parlato. Quindi, usa sempre la carta forno quando prepari una torta.

Metti troppo lievito nell’impasto della torta

Ti sarà capitato almeno una volta di esagerare con il lievito. Probabilmente, lo fai per paura che il tuo dolce non cresca.

Questo è uno degli errori che rovinano le tue torte facendole somigliare ad un vulcano. Ricorda che basta una sola bustina di lievito per 500 grammi di farina. Tenendo a mente questa semplice proporzione, non esagererai mai e il dolce crescerà correttamente. Non dimenticarla!

3 errori che rovinano le tue torte facendole gonfiare: le metti nel ripiano sbagliato o sbagli la temperatura di cottura

Come ben sai, puoi cuocere la tua torta in forno statico o ventilato. Se usi il primo, dovresti metterla nel ripiano più basso del forno. Se usi il secondo, non ce ne sarà bisogno.

Piuttosto, la ricetta originale prevedeva l’utilizzo del forno statico abbassa la temperatura di 20°C o copri la superficie della torta con un foglio di alluminio. In questo modo, eviterai che si surriscaldi e si gonfi.

