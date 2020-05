Il latte è l’alimento base per antonomasia del mondo animale. Tutti noi siamo cresciuti e diventati forti grazie al latte e al calcio in esso contenuto. Essendo un alimento completo, il nostro organismo trae massimo vantaggio dalla sua assunzione. Il latte dona energia e ci accompagna in tutta la nostra vita. Lo assumiamo già a colazione, pasto molto importante, e molte volte anche alla sera, caldo col miele per prendere sonno. Sono infatti talmente tante le sue proprietà benefiche che bere latte ogni giorno fa bene, ma con misura. Bisogna infatti che non ci siano particolari intolleranze.

Ricco di calcio e vitamine

Il latte è composto per la sua quasi totalità d’acqua ed è quindi fondamentale per la nostra reidratazione quotidiana. Va ricordato infatti che occorre assumere almeno 2 l di acqua per garantire il corretto funzionamento giornaliero del nostro corpo. Ma il latte è anche una fonte primaria di calcio, impalcatura sulla quale si sorreggono le nostre ossa e i nostri denti. Quando viene a mancare e inizia la decalcificazione ossea, compaiono malattie degenerative dello scheletro come l’osteoporosi. Ma il latte è anche ricco di vitamine A, C e K e di sali minerali.

A chi fa bene il latte

Il latte quindi non fa bene solo ai bambini, ma a tutti. A livello fisiologico, poi, previene i disturbi intestinali, mantenendo equilibrato il livello della flora batterica. Impedisce così ai virus di entrare nell’organismo. Un’altra funzione molto importante del latte è quella di prevenire l’insorgere di malattie e infezioni all’apparato digerente. Il calcio infatti è un valido aiuto nella lotta alla gastrite e al reflusso gastro esofageo. il latte, secondo recenti studi scientifici agisce correttamente anche sul funzionamento del nostro sistema nervoso. Infine, il fosforo in esso contenuto coadiuva il cervello nelle funzioni di concentrazione e miglioramento della memoria.

Qualche controindicazione

Bere latte ogni giorno fa bene, ma con misura, perché può comportare anche qualche effetto spiacevole. Senza entrare nello specifico dell’intolleranza al lattosio, l’assunzione quotidiana di troppi quantitativi di latte, può portare a diarrea, vomito e nausea. La dose massima consigliata dai medici per non incorrere in questi fattori negativi, e di tre bicchieri al giorno.

